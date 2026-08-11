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Wohnimmobilien in Bayraklı, Türkei

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wohnungen
6
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Bayraklı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bayraklı, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 2/8
Neue Wohnungen zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Pool in Bayraklı, Izmir Die Wohnungen bef…
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Wohnung 2 zimmer in Bayraklı, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bayraklı, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/8
Neue Wohnungen zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Pool in Bayraklı, Izmir Die Wohnungen bef…
$89,578
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Wohnung 4 zimmer in Bayraklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bayraklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 3/10
Neue Wohnungen in Gehweite zu allen Annehmlichkeiten des täglichen Bedarfs in Bayraklı, Izmi…
$327,178
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Wohnung 4 zimmer in Bayraklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bayraklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Stockwerk 2/10
Brandneue Wohnungen in der Nähe der täglichen Annehmlichkeiten in Izmir Die Wohnungen in Izm…
$316,773
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Wohnung 4 zimmer in Bayraklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bayraklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 4/11
Neue Wohnungen in Izmir Bayraklı in unmittelbarer Nähe zu allen Annehmlichkeiten des täglich…
$316,773
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Wohnung 4 zimmer in Bayraklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bayraklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 4/9
Neue Wohnungen in Izmir Bayraklı in Gehweite zu allen Annehmlichkeiten des täglichen Bedarfs…
$327,178
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