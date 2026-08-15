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Wohnimmobilien in Çiğli, Türkei

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7 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Çiğli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çiğli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/9
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Wohnung 2 zimmer in Çiğli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çiğli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/8
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$223,250
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Wohnung 4 zimmer in Çiğli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Çiğli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 4/14
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$272,491
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 zimmer in Çiğli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çiğli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 3/8
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$446,501
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Wohnung 4 zimmer in Çiğli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Çiğli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/9
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$345,865
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Wohnung 3 zimmer in Çiğli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çiğli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Stockwerk 3/14
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer, den Wald und die Stadt in Çiğli İzmir Die Wohnunge…
$129,555
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Çiğli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çiğli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/14
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer, den Wald und die Stadt in Çiğli İzmir Die Wohnunge…
$115,095
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