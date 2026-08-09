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Wohnimmobilien in Milas, Türkei

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Wohnung 2 zimmer in Kargicak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kargicak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Ein luxuriöser Komplex in einem ruhigen, El…
$149,110
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Wohnung 2 zimmer in Milas, Türkei
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Milas, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe des Flughafens in Bodrum Muğla Die Region Dörttepe ist e…
$137,284
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Villa 4 zimmer in Milas, Türkei
Villa 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Gärten inmitten der Natur in Muğla Milas Freistehende Villen befinde…
$364,174
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 zimmer in Milas, Türkei
Villa 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Etagenzahl 2
Freistehende und halb freistehende Villen mit Intelligenten Heim Systemen und Gärten in eine…
$870,200
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Penthouse 3 zimmer in Milas, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/2
Meerblick-Penthäuser in der Nähe des Flughafens in Bodrum Adabükü Adabükü ist mit seiner unb…
$167,981
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Wohnung 1 zimmer in Milas, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Aufstieg in Esenyurt, Vajra Gold wird Ihr Herz mit seiner erstklassigen Lage erobern, die ei…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Milas, Türkei
Villa 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
Freistehende Steinhäuser mit Dorfhauskonzept im Investitionsgebiet von Kemikler in Mugla Mil…
$368,684
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Wohnung 3 zimmer in Milas, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Seeblick-Wohnungen mit intelligentem Haussystem in Adabükü Bodrum Die Wohnungen befinden sic…
$189,543
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Haus 4 zimmer in Milas, Türkei
Haus 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
Freistehende und halb freistehende Villen mit Intelligenten Heim Systemen und Gärten in eine…
$653,236
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Villa 4 zimmer in Milas, Türkei
Villa 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Freistehende Villen in einem Projekt in natürlicher Umgebung mit Smart-Home-Systemen Güllük …
$1,05M
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Haus 4 zimmer in Milas, Türkei
Haus 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Zwillingsvillen in einem Projekt mit reichen sozialen Einrichtungen in Adabükü, Bodrum Muğla…
$685,360
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Haus 4 zimmer in Milas, Türkei
Haus 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Stockwerk 1/2
Intelligente Häuser mit der Natur verflochten in Bodrum Adabükü Die intelligenten Häuser bef…
$352,504
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Wohnung 3 zimmer in Dorttepe, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Dorttepe, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 2/2
2-Schlafzimmer-Wohnung mit Seeblick in einer Anlage in Flughafennähe in Bodrum Die Region D…
$126,016
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Wohnung 3 zimmer in Milas, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe des Flughafens in Bodrum Muğla Die Region Dörttepe ist e…
$151,403
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Wohnung 3 zimmer in Milas, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
Wohnung mit Meerblick in der Nähe des Flughafens in Adabükü Bodrum Adabükü ist die Heimat de…
$202,702
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Villa 6 zimmer in Milas, Türkei
Villa 6 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Etagenzahl 3
Villen mitten im Grünen von Bodrum Die Region Dörttepe in Bodrum ist ein Investitionsgebiet …
$623,290
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Haus 6 zimmer in Milas, Türkei
Haus 6 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Villen mitten im Grünen von Bodrum Die Region Dörttepe in Bodrum ist ein Investitionsgebiet …
$432,840
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Wohnung 1 zimmer in Milas, Türkei
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Milas, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 6
Fläche 340 m²
Das Marine Palace liegt nur 5 Minuten von der Küste und dem Meer entfernt und bietet ein fri…
$1,32M
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Haus 5 zimmer in Milas, Türkei
Haus 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Villen mit Meerblick zum Verkauf in Milas Bozbük Die Region Bozbük in Muğla Milas mit ihren …
$920,548
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Villa 5 zimmer in Milas, Türkei
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Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 267 m²
Freistehende Villen in einem Projekt in natürlicher Umgebung mit Smart-Home-Systemen Güllük …
$1,64M
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Haus 3 zimmer in Milas, Türkei
Haus 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Landvillen mit Intelligentem Heim System in Muğla Milas Die Landvillen befinden sich in eine…
$531,293
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Villa in Mentes, Türkei
Villa
Mentes, Türkei
Diese exklusive Villa mit Meerblick in der renommierten Gegend von Bodrum Adabükü ist Teil d…
$1,16M
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Villa 6 zimmer in Meselik, Türkei
Villa 6 zimmer
Meselik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Villa mit 4 Schlafzimmern und 2 Wohnzimmern in der Nähe des Flughafens von Bodrum Meşelik ha…
$484,259
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Wohnung 3 zimmer in Kargicak, Türkei
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Kargicak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/4
Was Sie bekommen: Geräumige Drei-Zimmer-Wohnung an der ersten Küste in einem der renommierte…
$311,634
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Haus 3 zimmer in Milas, Türkei
Haus 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
Villen mit See- und Naturblick in der Nähe des Flughafens in Bodrum Adabükü Diese eleganten …
$311,800
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Haus 5 zimmer in Milas, Türkei
Haus 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Landvillen mit Intelligentem Heim System in Muğla Milas Die Landvillen befinden sich in eine…
$631,838
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Villa 6 zimmer in Bogazici, Türkei
Villa 6 zimmer
Bogazici, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern und Endlospool in Bodrum zu verkaufen Die freistehend…
$672,245
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Wohnung 3 zimmer in Milas, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/3
Investment Wohnung in der Nähe von Güllük Marina in Milas Muğla Die stilvolle Wohnung befind…
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Wohnung 3 zimmer in Milas, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
Shicke Immobilien verflochten die Natur in Milas Muğla Die Immobilien befinden sich in einem…
$186,133
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Reihenhaus 5 zimmer in Milas, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Smart-Home-System in preisgekröntem Projekt in Bodrum Adabükü Die Villen innerhal…
$2,27M
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