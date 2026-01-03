Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Afyonkarahisar, Türkei

Afyonkarahisar
9
12 immobilienobjekte total found
Wohnung in Kızılören, Türkei
Wohnung
Kızılören, Türkei
Fläche 417 m²
$756,332
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Emirdağ, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Emirdağ, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 5/5
$2,05M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Afyonkarahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Afyonkarahisar, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Stockwerk 7/8
$5,54M
Eine Anfrage stellen
AtlantaAtlanta
Wohnung 5 zimmer in Afyonkarahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Afyonkarahisar, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Stockwerk 1/10
$4,75M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Afyonkarahisar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Afyonkarahisar, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3/4
$750,469
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Emirdağ, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Emirdağ, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/6
$2,93M
Eine Anfrage stellen
AtlantaAtlanta
Wohnung 4 zimmer in Afyonkarahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Afyonkarahisar, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 4/4
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Afyonkarahisar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Afyonkarahisar, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/6
$3,11M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Afyonkarahisar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Afyonkarahisar, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 2/3
$2,29M
Eine Anfrage stellen
Moya7yaMoya7ya
Wohnung 5 zimmer in Afyonkarahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Afyonkarahisar, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 2/4
$3,58M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Afyonkarahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Afyonkarahisar, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 2/3
$3,11M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Afyonkarahisar, Türkei
Wohnung
Afyonkarahisar, Türkei
Fläche 9 m²
$43,97M
Eine Anfrage stellen

