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Wohnimmobilien in Urla, Türkei

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19 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Urla, Türkei
Villa 6 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa mit Pool und Garten in einer Anlage in İzmir Urla Urla ist eine der beste…
$1,90M
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Haus 6 zimmer in Urla, Türkei
Haus 6 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Stockwerk 1/2
Strandvillen mit privaten Pools, Gärten und Terrassen in Urla, İzmir Urla ist eine der bekan…
$578,783
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Villa 8 zimmer in Urla, Türkei
Villa 8 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 477 m²
Stockwerk 1/1
Geräumige Villen mit privaten Pools und Gärten in Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, einer der be…
$4,00M
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Villa 5 zimmer in Urla, Türkei
Villa 5 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Stockwerk 1/1
Maßgeschneiderte Villen mit Pools und Gärten in Urla, Izmir Urla, gelegen in einer der ruhig…
$1,15M
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Villa 5 zimmer in Urla, Türkei
Villa 5 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/3
Brandneue Villa mit Meerblick in der Nähe des Meeres und des Strandes in İzmir Urla Die Vill…
$999,567
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Villa 6 zimmer in Urla, Türkei
Villa 6 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 687 m²
Stockwerk 1/2
Geräumige Villen mit Pools und Gärten in İzmir Urla Kekliktepe Diese freistehenden Villen be…
$3,49M
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LDV InvestLDV Invest
Haus 5 zimmer in Urla, Türkei
Haus 5 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
Elegante Villen mit Garten und Pool in ruhiger Lage in Urla İzmir Die Villen befinden sich i…
$848,424
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Haus 5 zimmer in Urla, Türkei
Haus 5 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Stockwerk 1/3
Neu gebaute Doppelhaushälften mit Garten und Pool in einer ruhigen Gegend von Urla, Izmir Di…
$542,059
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Haus 4 zimmer in Urla, Türkei
Haus 4 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
Neu gebaute Doppelhaushälften mit Terrasse und Balkon in Urla İzmir Die Villen befinden sich…
$708,847
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Villa 7 zimmer in Urla, Türkei
Villa 7 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 435 m²
Stockwerk 1/1
Geräumige Villen mit privaten Pools und Gärten in Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, einer der be…
$3,00M
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Wohnung 3 zimmer in Urla, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/2
$14,59M
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Villa 6 zimmer in Urla, Türkei
Villa 6 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 687 m²
Stockwerk 1/1
Geräumige Villa mit privatem Pool und Garten in Urla Izmir Urla, eine der ruhigsten und grün…
$4,89M
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Haus 5 zimmer in Urla, Türkei
Haus 5 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Stockwerk 1/2
Doppelhaushälften mit Terrassen und Balkonen in Meeresnähe in Urla, İzmir Die Villen befinde…
$583,756
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Haus 5 zimmer in Urla, Türkei
Haus 5 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/3
Neue Villen in İzmir mit Terrassen und Pools in Meeresnähe Diese Villen befinden sich in der…
$542,059
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Villa 6 zimmer in Urla, Türkei
Villa 6 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Stockwerk 1/1
Geräumige Villen mit privaten Pools und Gärten in Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, einer der be…
$2,60M
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Villa 8 zimmer in Urla, Türkei
Villa 8 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Stockwerk 1/2
Renovierte Villa mit Terrasse und Balkon in Strandnähe in İzmir Urla Die Villa befindet sich…
$635,877
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Wohnung 6 zimmer in Urla, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 494 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Izmir (city), Izmir, Türkei
$2,15M
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Villa 7 zimmer in Urla, Türkei
Villa 7 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Izmir (city), Izmir, Türkei
$2,44M
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Wohnung 7 zimmer in Urla, Türkei
Wohnung 7 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 450 m²
The sales process of Laila 2 Mansions, which has become the symbol of İzmir Güzelbahçe, star…
$1,10M
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