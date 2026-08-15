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Wohnimmobilien in Foça, Türkei

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7 immobilienobjekte total found
Wohnung in Yenibagarasi Mahallesi, Türkei
Wohnung
Yenibagarasi Mahallesi, Türkei
Fläche 1 m²
$14,82M
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Haus 4 zimmer in Foça, Türkei
Haus 4 zimmer
Foça, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
Villen am Meer in einer bewachten Anlage in Foça, Izmir Dieses Projekt setzt mit seinem mini…
$377,097
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Wohnung 2 zimmer in Foça, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Foça, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit 1 Schlafzimmer in einem Strandkomplex in İzmir Foça Diese Wohnungen im Bezirk …
$185,078
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung in Yenibagarasi Mahallesi, Türkei
Wohnung
Yenibagarasi Mahallesi, Türkei
Fläche 690 m²
$7,66M
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Wohnung in Yenibagarasi Mahallesi, Türkei
Wohnung
Yenibagarasi Mahallesi, Türkei
Fläche 3 m²
$48,83M
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Villa 6 zimmer in Foça, Türkei
Villa 6 zimmer
Foça, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 460 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende, geräumige Villa mit Parkplatz in İzmir Foça Dieses Projekt definiert das Konze…
$1,10M
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LDV InvestLDV Invest
Haus 3 Schlafzimmer in Foça, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Foça, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Diese exklusive Villa befindet sich auf der serene sovalye Insel, der einzigen bewohnten Ins…
$3,79M
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