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Wohnimmobilien in Menemen, Türkei

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wohnungen
6
8 immobilienobjekte total found
Wohnung 6 Schlafzimmer in Menemen, Türkei
Wohnung 6 Schlafzimmer
Menemen, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Dieses 4-stöckige Gebäude befindet sich im lebhaften Stadtteil Beyoglu von Istanbul, einem d…
$646,786
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Wohnung 3 zimmer in Menemen, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Menemen, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/4
Brandneue, bezugsfertige Wohnung mit Stadtblick in İzmir İzmir ist als entwickelte Stadt mit…
$115,575
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Wohnung 8 Schlafzimmer in Menemen, Türkei
Wohnung 8 Schlafzimmer
Menemen, Türkei
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
In Beyoglu, einem der pulsierendsten und strategischsten Gegenden der europäischen Seite von…
$2,01M
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TekceTekce
Haus 5 zimmer in Menemen, Türkei
Haus 5 zimmer
Menemen, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 1/2
Villen mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in İzmir Menemen Villakent Menemen Villakent ist eine…
$473,858
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Haus 5 zimmer in Menemen, Türkei
Haus 5 zimmer
Menemen, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 1/2
Doppelhaushälften mit Gärten und Parkplätzen in İzmir Menemen Villakent Menemen Villakent li…
$473,858
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Wohnung in Menemen, Türkei
Wohnung
Menemen, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Verschönern Sie die Küsten mit diesen atemberaubenden Apartments mit Meerblick in einem reno…
$140,382
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Wohnung 5 zimmer in Menemen, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Menemen, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 147 m²
Etagenzahl 12
Wohnsiedlung – Izmir (city), Izmir, Türkei
$419,078
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Wohnung 4 zimmer in Menemen, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Menemen, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 117 m²
Etagenzahl 12
Wohnsiedlung – Izmir (city), Izmir, Türkei
$233,508
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