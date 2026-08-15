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Wohnimmobilien in Torbali, Türkei

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Torbali, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Torbali, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/3
Investitionswohnungen in einem Komplex mit horizontaler Architektur in Izmir Torbalı Die Woh…
$125,854
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Wohnung 2 zimmer in Torbali, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Torbali, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/3
Investitionswohnungen in einem Komplex mit horizontaler Architektur in Izmir Torbalı Die Woh…
$94,274
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Wohnung 2 zimmer in Torbali, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Torbali, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/3
Investitionswohnungen in einem Komplex mit horizontaler Architektur in Izmir Torbalı Die Woh…
$91,215
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