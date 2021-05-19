The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.

Ein modernes Kondominium in der Andaman City-Komplex, in der Choeng Thalei Bereich (Phuket), nur 500 Meter vom Strand Bang Tao entfernt.

Das Projekt umfasst zwei 7-stöckige Gebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 9.5000 m2 und nur 311 Wohnungen. Apartments im Erdgeschoss haben direkten Zugang zu Gemeinschafts- oder privaten Pools.

Komplexes Management - Radisson Hotel Group:

Radisson Hotel Group ist einer der größten und dynamischsten Entwickler im Hotelgeschäft.

Das Radisson Portfolio umfasst neun Marken und mehr als 1.500 Hotels in 114 Ländern. Das Unternehmen arbeitet seit mehr als 60 Jahren in der Gastgewerbebranche und konzentriert sich auf Personalisierung und ein einzigartiges Erlebnis für Gäste.

Das Hotelmanagement von Radisson garantiert einen hohen Service und ein stabiles Einkommen für Investoren.

Der Komplex wird ein Miet-Pool-System in einem 70/30-Verhältnis mit der Möglichkeit für Eigentümer, in den Wohnungen selbst zu leben.

Darüber hinaus bietet Radisson ein eigenes Treueprogramm mit exklusiven Preisen und Privilegien für Mitglieder.

Das Projekt implementiert moderne Engineering-Lösungen: Smart Home-Systeme, Panoramafenster, Schallschutz, feuerfeste Türen, Feuerlöschsysteme, japanische Wasserreinigungssystem, private Wasserheizungen, Tiefgaragen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Die Lage verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur: Golfplätze, Spa-Center, internationale Restaurants, Sportclubs, Einkaufsmöglichkeiten Boat Avenue und Porto de Phuket befinden sich in der Nähe. Phuket International Der Flughafen ist ca. 30 Fahrminuten entfernt.

Abschlussdatum: Q4 2026.

Infrastruktur:

Restaurant im Erdgeschoss

Dachrestaurant mit einer Bar

Fitnessbereich auf dem Dach

Coworking und Lobby

Schwimmbäder und Erholungsgebiete

Wellness und Wellness

Wassersport und Ausrüstungsverleih

Kinderspielplatz für verschiedene Altersgruppen

Wasserpark und Kinderclub mit Animation

Mini Disco, Quests und Meisterklassen

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.