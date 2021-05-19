The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.

Ein modernes Kondominium in der Andaman City-Komplex, in der Choeng Thalei Bereich (Phuket), nur 500 Meter vom Strand Bang Tao entfernt.
Das Projekt umfasst zwei 7-stöckige Gebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 9.5000 m2 und nur 311 Wohnungen. Apartments im Erdgeschoss haben direkten Zugang zu Gemeinschafts- oder privaten Pools.
Komplexes Management - Radisson Hotel Group:
Die Lage verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur: Golfplätze, Spa-Center, internationale Restaurants, Sportclubs, Einkaufsmöglichkeiten Boat Avenue und Porto de Phuket befinden sich in der Nähe. Phuket International Der Flughafen ist ca. 30 Fahrminuten entfernt.
Abschlussdatum: Q4 2026.
Infrastruktur:
