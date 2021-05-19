  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Choeng Thale
  4. The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.

The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.

Ban Bang Thao, Thailand
von
$160,000
BTC
1.9031681
ETH
99.7531795
USDT
158 189.5209329
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27564
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 001155
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 06.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Choeng Thale
  • Dorf
    Ban Bang Thao

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Ein modernes Kondominium in der Andaman City-Komplex, in der Choeng Thalei Bereich (Phuket), nur 500 Meter vom Strand Bang Tao entfernt.

Das Projekt umfasst zwei 7-stöckige Gebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 9.5000 m2 und nur 311 Wohnungen. Apartments im Erdgeschoss haben direkten Zugang zu Gemeinschafts- oder privaten Pools.

Komplexes Management - Radisson Hotel Group:

  • Radisson Hotel Group ist einer der größten und dynamischsten Entwickler im Hotelgeschäft.
  • Das Radisson Portfolio umfasst neun Marken und mehr als 1.500 Hotels in 114 Ländern. Das Unternehmen arbeitet seit mehr als 60 Jahren in der Gastgewerbebranche und konzentriert sich auf Personalisierung und ein einzigartiges Erlebnis für Gäste.
  • Das Hotelmanagement von Radisson garantiert einen hohen Service und ein stabiles Einkommen für Investoren.
  • Der Komplex wird ein Miet-Pool-System in einem 70/30-Verhältnis mit der Möglichkeit für Eigentümer, in den Wohnungen selbst zu leben.
  • Darüber hinaus bietet Radisson ein eigenes Treueprogramm mit exklusiven Preisen und Privilegien für Mitglieder.
  • Das Projekt implementiert moderne Engineering-Lösungen: Smart Home-Systeme, Panoramafenster, Schallschutz, feuerfeste Türen, Feuerlöschsysteme, japanische Wasserreinigungssystem, private Wasserheizungen, Tiefgaragen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Die Lage verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur: Golfplätze, Spa-Center, internationale Restaurants, Sportclubs, Einkaufsmöglichkeiten Boat Avenue und Porto de Phuket befinden sich in der Nähe. Phuket International Der Flughafen ist ca. 30 Fahrminuten entfernt.

Abschlussdatum: Q4 2026.

Infrastruktur:

  • Restaurant im Erdgeschoss
  • Dachrestaurant mit einer Bar
  • Fitnessbereich auf dem Dach
  • Coworking und Lobby
  • Schwimmbäder und Erholungsgebiete
  • Wellness und Wellness
  • Wassersport und Ausrüstungsverleih
  • Kinderspielplatz für verschiedene Altersgruppen
  • Wasserpark und Kinderclub mit Animation
  • Mini Disco, Quests und Meisterklassen

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Ban Bang Thao, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Canvas
Choeng Thale, Thailand
von
$215,657
Wohnanlage Sunshine Beach Condominium – 7% Guaranteed – 5 years
Choeng Thale, Thailand
von
$251,038
Wohnanlage
Ban Bang Thao, Thailand
von
$368,000
Wohnanlage Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$161,111
Wohnanlage SO Origin Kata Phuket
Karon, Thailand
von
$132,022
Sie sehen gerade
The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Ban Bang Thao, Thailand
von
$160,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Bellevue Beachfront
Wohnanlage Bellevue Beachfront
Wohnanlage Bellevue Beachfront
Wohnanlage Bellevue Beachfront
Wohnanlage Bellevue Beachfront
Alle anzeigen Wohnanlage Bellevue Beachfront
Wohnanlage Bellevue Beachfront
Choeng Thale, Thailand
von
$131,474
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 32–80 m²
11 Immobilienobjekte 11
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen ist es: Der Vorverkauf dieses Projekts ist ideal für Investoren, die von der Preissteigerung während der Bauphase profitieren möchten, mit einem erwarteten Wachstum von bis zu 100 %. Es ist auch perfekt für diejenigen, die direkt am Me…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.0 – 40.0
146,287 – 304,765
Wohnung 2 zimmer
64.0 – 80.0
312,079 – 609,530
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage KAVE AVA
Wohnanlage KAVE AVA
Wohnanlage KAVE AVA
Wohnanlage KAVE AVA
Wohnanlage KAVE AVA
Alle anzeigen Wohnanlage KAVE AVA
Wohnanlage KAVE AVA
Tha Khlong Town Municipality, Thailand
von
$61,445
Etagenzahl 8
Tolle Investitionsmöglichkeit! Rendite ab 5 %! Perfekt für Dauerwohnsitz und Vermietung! Das Haus ist fertiggestellt! Die Wohnungen sind komplett möbliert! Vorteilhaft Die Lage Der Ausbau des Komplexes wird die Nachfrage nach Mietobjekten erhöhen! Moderne Wohnungen in der Nähe de…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$167,033
Die Residenz verfügt über Dach-Lounge-Bereich, Infinity-Pool und Jacuzzi, malerische Aussicht auf den Golfplatz, die Seen und das Meer, einen Grillplatz, einen Yoga-Bereich, einen Rasen. Es ist ein Teil eines großen Komplexes mit Einkaufszentren, einem Golfplatz, Bars und Restaurants.Lage un…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen