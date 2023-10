Pattaya, Thailand

von €104,674

28–41 m² 2

Kapitulation vor: 2025

Das Grand Solaire Pattaya befindet sich auf 67 Etagen und bietet den höchsten Höhenpunkt in Pattaya mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer von der überwiegenden Mehrheit der Apartments. Alle 2470 angebotenen Luxusresidenzen verfügen über modernste Innenarchitekturelemente, darunter dekadente Marmorfliesen, luxuriöse schwarze Marmor- und Glasküchen sowie erstklassige Lampen und Armaturen. Genießen Sie unübertroffenen Luxus in Ihrem eigenen Zuhause mit elektronischen Sanitärsystemen und einer speziell entwickelten, kompakten und energiesparenden Klimaanlage. Neben einer Reihe von Eigentumswohnungsoptionen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, In den oberen Etagen des Grand Solaire Pattaya gibt es eine Reihe von repräsentativen Premium-Suiten mit privaten Pools und verschiedenen zusätzlichen Verbesserungen nur für die anspruchsvollsten Käufer. An der Spitze des Luxus befindet sich unser riesiges zweistöckiges Penthouse auf dem Dach mit 5 Schlafzimmern mit Badezimmern, einem privaten Kino und einem Spielzimmer —, der größten Wohnanlage in Pattaya mit einer Gesamtfläche von 1260 Quadratmetern. Mit einer Fülle von Resorteinrichtungen auf einer Fläche von 14,5 Paradise ist der Lebensstil von Grand Solaire Pattaya beispiellos. Verbringen Sie den ganzen Tag in einem riesigen, gewundenen Pool mit Wellen. Sportbegeisterte werden unsere universelle Berichterstattung für Fußball- und Basketball-, Tennis- und Badmintonplätze sowie Tische für Billard und Tischtennis genießen, damit Erwachsene und Kinder von morgens bis abends in Bewegung sind. Fitnessfans können die atemberaubenden Panoramen des Ozeans mit einem 270-Grad-Blick im Yoga-Club auf der Höhe und im Zen-Entspannungsbereich bewundern oder ein voll ausgestattetes Fitnessstudio genießen. Vom Golf bis zum Onsen-Dampfbad im hoteleigenen Massage- und Wellness-Spa; Von der hohen Lobby mit hoteleigenen Restaurants und Geschäften bis zu Geschäftsräumen mit einem Parkplatz auf dem roten Teppich für Supersportwagen, Die modernsten Elemente der Innenarchitektur, einschließlich: Fliesen für dekadenten Marmor Elektronische Toilettensysteme Schwarze Marmor- und Glasküchen Individuelle Daikin-Klimaanlagen Einzigartige VIP-Zimmer und Penthäuser mit privaten Pools Komplexe Infrastruktur: Tennisplatz Multifunktionaler Sportplatz für Fußball und Basketball Abgedecktes Badminton Pool- und Tischtennis Voll ausgestattetes zweistöckiges Fitnesscenter Yoga Club mit Zen-Entspannungsbereich Wellness Spa Endlose Tracks Pools im Dach- und Erdgeschoss mit Wellenautos und künstlichen Strandbereichen Luxuriöses, reichhaltiges Landschaftsdesign Mehrstöckige Tiefgarage mit kontrolliertem Ein- und Ausgang Luxuriöse Lobby im Hotelstil Geschäftshalle Poolrestaurants und viele kommerzielle Einrichtungen, darunter Massagen, Supermarkt, Wäscheservice usw. VIP « roter Teppich » Superparkplatz Roof Sky Bar mit Gourmet-Restaurant und Cocktailbar Spielplatz Zusätzliche Kosten – nach Fertigstellung bezahlt Abschreibungsfonds: 500 Baht pro Quadratmeter Servicegebühr: 40 Baht pro Quadratmeter x 12 ( monatlich berechnet, jährlich bezahlt ) Eigentumsübertragungsgebühr: zu gleichen Teilen zwischen Käufer und Verkäufer aufgeteilt Voraussichtlicher Abschluss im Dezember 2025. Berechnungsverfahren: 100.000 Buchung 25% nach 14 Tagen unter dem Vertrag 13% x 5 Zahlungen alle 4 Monate 10% mit voraussichtlicher Fertigstellung Ende 2025.