Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.

Radisson Blu befindet sich unter exklusiven Luxus-Hotelkomplexen, an der Grenze zu Sirinat Nationalpark, und Layan Beach ist 350 Meter entfernt.
Die Einkaufszentren Porto de Phuket und Boat Avenue sowie der Elite-Golfclub Laguna erreichen Sie bequem zu Fuß.
Phase 1 (verkauft): Hotelkomplex Laya Resort 5*
Phase 2 (auf Verkauf): Radisson Blu Hotel, bestehend aus drei 7-stöckigen Gebäuden
Das Projekt bietet Investoren:
🟦Unter Management - Radisson Blu für 15+10 Jahre.
🟦5 Jahre garantierte Mieteinkommen von 6% pro Jahr.
🟦Mietpool-Verhältnis von Nettoeinkommen 70% zum Eigentümer, 30% zum Management Unternehmen.
🟦Das Mietprogramm ermöglicht es dem Eigentümer, die Einheit für bis zu 4 Wochen im Jahr zu verwenden.
Diese Bedingung wird zunächst in der Kauf- und Verkaufsvereinbarung festgelegt, was bedeutet, dass Sie das investierte Geld unter keinen Umständen verlieren, und Ihr Einkommen ist garantiert.
Verkauf:
Gebäude G: 209 Einheiten • Gebäude H: 230 Einheiten • Gebäude I: 94 Einheiten.
🟦Alle Residenzen werden "schlüsselfertig" geliefert - mit Möbeln, Geräten, Textilien und Geschirr.
Eigentumsrechte:
Anzahlung 30%
No% Installationen bis zum Ende der Konstruktion
Fertigstellung: 2. Quartal 2026.
Infrastruktur:
Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.