  Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.

Choeng Thale, Thailand
$128,000
23
ID: 27958
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.09.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Choeng Thale

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Radisson Blu befindet sich unter exklusiven Luxus-Hotelkomplexen, an der Grenze zu Sirinat Nationalpark, und Layan Beach ist 350 Meter entfernt.

Die Einkaufszentren Porto de Phuket und Boat Avenue sowie der Elite-Golfclub Laguna erreichen Sie bequem zu Fuß.

Phase 1 (verkauft): Hotelkomplex Laya Resort 5*

Phase 2 (auf Verkauf): Radisson Blu Hotel, bestehend aus drei 7-stöckigen Gebäuden

Das Projekt bietet Investoren:

🟦Unter Management - Radisson Blu für 15+10 Jahre.
🟦5 Jahre garantierte Mieteinkommen von 6% pro Jahr.
🟦Mietpool-Verhältnis von Nettoeinkommen 70% zum Eigentümer, 30% zum Management Unternehmen.

  • Rückzahlungszeitraum von 5 bis 7 Jahren
  • Kapitalisierungswachstum bis zu 50% in 5 Jahren
  • Voraussichtliche Ausbeute bis 17% pro Jahr

🟦Das Mietprogramm ermöglicht es dem Eigentümer, die Einheit für bis zu 4 Wochen im Jahr zu verwenden.

Diese Bedingung wird zunächst in der Kauf- und Verkaufsvereinbarung festgelegt, was bedeutet, dass Sie das investierte Geld unter keinen Umständen verlieren, und Ihr Einkommen ist garantiert.

Verkauf:

  • Studio - 25 m2
  • Ein-Zimmer-Einheiten - 35 m2 und 50 m2
  • Zwei- und Dreibettzimmereinheiten - 70 m2 und 75 m2

Gebäude G: 209 Einheiten • Gebäude H: 230 Einheiten • Gebäude I: 94 Einheiten.

🟦Alle Residenzen werden "schlüsselfertig" geliefert - mit Möbeln, Geräten, Textilien und Geschirr.

Eigentumsrechte:

  • Freier Dienstleistungsverkehr
  • Leasehold - 30+30+30

Anzahlung 30%
No% Installationen bis zum Ende der Konstruktion

Fertigstellung: 2. Quartal 2026.

Infrastruktur:

  • Restaurants und Bars
  • Fitnessbereich
  • Coworking
  • Lobby
  • Schwimmbäder und Erholungsgebiete
  • Wellness und Wellness
  • Kinderspielplatz für verschiedene Altersgruppen
  • Animation
  • Und vieles mehr

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Choeng Thale, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
