Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand

Na Chom Thian, Thailand

von €89,406

Kapitulation vor: 2025

Ocean Horizon ist ein neues Projekt an der 1. Küste an den sauberen Stränden von Na Jomtien. Ocean Horizon Beachfront Pattaya befindet sich in einer ausgezeichneten Gegend und bietet privaten Zugang zu einem wunderschönen schneeweißen Strand. In der Nähe befinden sich so berühmte Einrichtungen, die zu den besten Urlaubszielen in Pattaya gehören - Cafe Del Stute, Bacco Beach, Glass House. Alle Apartments werden mit Dekoration, Design, Möbeln und Geräten gemietet. Zu den Bewohnern zählen ein Parkplatz, Videoüberwachung, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, eine 5-Sterne-Lobby, 3 Clubs, ein Swimmingpool, ein Kaskaden-Einsen, ein Dampfbad und eine Sauna, ein Fitnessstudio und Yoga, ein Kinderclub, Poolbar, exklusive Lounge, Coworking Place, Küchenbereich, Spielzimmer, Golfsimulator, Landschaftspool, Strandbar, Wassersportausrüstung, Kajak, Surfbretter, Boote und mehr. Der erfolgreiche Standort von Ocean Horizon Pattaya ermöglicht es, schnell die beliebtesten Reiseziele in Pattaya zu erreichen. – Entfernung zur Strandlinie – 400 Meter; – Restaurants der europäischen und asiatischen Küche, Wat Na Chom Thien Tempel, Chom Thian Yacht Club und Pattaya Angelpark – in einem Umkreis von zwei Kilometern; – Unterwasserwelt Pattaya – Ozeanarium zehn Minuten entfernt. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir wählen gerne das beste Objekt in Thailand für Sie aus! Rechtliche Unterstützung als Geschenk!