Modern complex of villas with swimming pool near beaches, Phuket, Thailand

Phuket, Thailand

von €655,981

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Andamaya ist eine private Premium-Eigentumswohnung auf einem Hügel mit herrlichem Blick auf die Strände von Bang Tao und Surin. Aufgrund der Lage und des Ruhms der Region Surin ist der Andamaya-Komplex ein einzigartiges Projekt in Phuket. Surin ist ein Zentrum des stilvollen Lebens in Phuket mit einer Fülle von Luxusunterkünften, einer schnell wachsenden Infrastruktur, vielen Restaurants, Cafés, Geschäften und Spa-Salons. In der Nähe befinden sich die Phuket « Mile of Millionaires », der Laguna Phuket Resort-Komplex mit einem erstklassigen Golfclub und Supermärkte mit einer riesigen Auswahl an importierten Produkten. Die exquisite Wohnanlage besteht aus nur 27 Wohnhäusern, die in drei Gebäude eingeteilt sind. Art der Tests: Das Gebäude A befindet sich am höchsten Punkt und verfügt nur über neun Apartments von 85 Quadratmetern. m bis 1000 qm ( oberes Penthouse ). Jedes Apartment verfügt über einen eigenen Pool und einen atemberaubenden Meerblick. Das Gebäude B und C befinden sich unten. Nur 18 Apartments reichen von 130 Quadratmetern. m bis 386 Quadratmeter. m. Jedes Apartment verfügt über einen eigenen Pool und einen atemberaubenden Meerblick. Der Komplex befindet sich auf einem Hügel, dank dessen sich von jedem Apartment aus ein atemberaubender Blick auf die Andamanensee öffnet! Wenn Sie nach einem ruhigen Ort suchen, um sich von Touristen und dem Lärm der Straßen fernzuhalten, ist Andamaya – die beste Option. EINFACH: - Pool - Parken - Videoüberwachung rund um die Uhr - Sicherheit rund um die Uhr - Fitness - Gepflegtes Gebiet Rufen Sie uns an und wir werden gerne über die profitabelsten Immobilien in Thailand sprechen! Wir beraten Sie kostenlos!