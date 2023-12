Residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand

Phuket, Thailand

von €139,676

Kapitulation vor: 2023

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Das Wyndham La Vita ist ein vollständig zubereitetes 5-Sterne-Hotel sowie ein Wohnkomplex im südlichen Teil der Insel, der aus 8-7-stöckigen Gebäuden und einer separaten Lobby besteht. Alle Gebäude befinden sich auf einem Hügel, der es dem Komplex ermöglicht, der höchste Wohnpunkt in diesem Teil der Insel zu sein und einen schönen Blick auf das Meer zu haben. Der Komplex besteht aus einem architektonischen Design in einem modernen tropischen Stil. Der Komplex verfügt über einen gut organisierten 5-Sterne-Service, mit dem Mieter Luxus genießen können, und bietet eine Vielzahl von Apartments. Der Höhepunkt des Projekts ist ein Gemeinschaftspool in Form einer Lagune, der eine schattenhafte, ruhige und abgeschiedene Atmosphäre schafft! Eine gute Lage bietet komfortable Unterkünfte und ein hohes Mietpotential. PLATZIERUNG: Wyndham La Vita befindet sich am 99/99 Moo 2 in Rawai, Meuang und Phuket in einer der beliebtesten und beliebtesten Touristen- und Anwohnergebiete. In der Nähe des Meeres und aller Touristenorte: Geschäfte, Restaurants, 3 Strände, Aussichtsplattformen, ein Fischmarkt mit frischen Meeresfrüchten, ein Kinderunterhaltungszentrum, eine Wanderpromenade, ein See, ein Sportplatz usw. Die Strände von Nye Harn und Yanui sind zu Fuß erreichbar. LCD-PLUS: - Dachpool - Kinderbecken - Fitnesscenter - Spa - Lobby / Empfänger - Spielplatz - Business Center - Restaurant - Dumm zum Bräunen - Büro der Verwaltungsgesellschaft in der Residenz - Sicherheit rund um die Uhr - Videoüberwachung rund um die Uhr - Kostenloses WLAN - Garten Rufen Sie uns an! Und wir werden Ihnen sicherlich eine großartige Option in der Weite Thailands aussuchen!