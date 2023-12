Waterfront Residences

Na Kluea, Thailand

von €117,115

Kapitulation vor: 2023

Ramada Mira North Pattaya ist ein neuer Luxuswohnkomplex mit mehreren Einheiten und einem 5-Sterne-Hotelservice im prestigeträchtigen Stadtteil Naklya in Pattaya, 10 Gehminuten von den besten Stränden von Pattaya - Wongamat und Pattaya Beach entfernt. Ramada Mira North Pattaya - besteht aus zwei 8-stöckigen Gebäuden. Die Gegend ist grün, gut entwickelt, neben dem Komplex befindet sich die notwendige Infrastruktur - Supermärkte, Geschäfte, beliebte Restaurants und Bars, Einkaufszentren, Massagesalons, Krankenhäuser, Nachtclubs, Parks, der Markt usw. Die Gegend verfügt über ein gut ausgebautes Verkehrsnetz, das Stadtzentrum und die Hauptfußgängerzone - Woking Street - 5 Autominuten entfernt. - Tops Daily ( Pho Thi San ) – 840 m - Einkaufszentrum Pattaya Bazar – 990 m - Windmühlen Plaza – 1,1 km - Fokus Pattaya – 1,3 km Alle Apartments sind komplett möbliert mit einem modernen Innendesign und einem angelegten Garten. Die Projektinfrastruktur umfasst alles, was für ein komfortables Leben und Entspannung erforderlich ist: einen tropischen Garten, einen Swimmingpool, einen Sonnen- und Entspannungsbereich, eine Lobby, einen Empfangsservice 5 *, ein Restaurant, ein Spa, ein Fitnesscenter, Miniclub, Grillplatz, Tiefgarage, 24-Stunden-Sicherheit, Videoüberwachung und vieles mehr. Rufen Sie uns an und wir bieten eine kostenlose Auswahl der besten Objekte in Thailand für Ihr Budget und Ihre Wünsche!