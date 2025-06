Wohnkomplex Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand

Eine moderne Wohnanlage in einer malerischen Gegend von Phuket, nur wenige Gehminuten von berühmten Stränden entfernt. Es besteht aus 3 siebengeschossigen Gebäuden, insgesamt 234 Einheiten (Studios, 1 und 2 Schlafzimmer Einheiten und Duplexs). Eigenschaften:

5 Pools, darunter ein Dachpool und ein Kinderbecken

Jogging-Track

Golfsimulator

Tennisplatz

Fitnessstudio

Sauna und Dampfbad

Arbeitsbereich

Tagungsraum

Haustiere erlaubt

Restaurant und Café

Kino im Freien

Lobby

Zusätzliche Möglichkeiten

Das einzigartige Renter Friendly-Konzept bietet Full-Service für Eigentümer und Mieter:

Gast Check-in und Check-out

Conciergeservice

Wechsel der Bettwäsche und Kissenbezüge

Zimmerreinigung

Bereitstellung von notwendigen Zubehör (shampoo, Seife, persönliche Pflegeprodukte)

Trinkwasser

Zahlung von Diensten (bezahlt durch den Eigentümer)

Wartung und Routinereparaturen (bezahlt vom Eigentümer)

Verwaltung des Kontos des Eigentümers (Berechnung aller Ausgaben und Rückstellungen aus Einkommen)

Reparatur und Innensanierung (bezahlt vom Eigentümer)

Das Mietmanagement wird von einem der Partnerunternehmen durchgeführt, die sich auf die Erbringung dieser Dienstleistungen spezialisiert haben.

Zuverlässiger Entwickler - auf dem thailändischen Markt seit 2010

Strände zu Fuß erreichbar

Haustierfreundlich

VorteileLage und Infrastruktur in der Nähe

Layan - Bangtao, Phuket ist eine erstklassige Lage und bietet eine Mischung aus Natur, Lebensstil und Komfort. Es liegt in der Nähe des internationalen Flughafens Phuket und umgeben von schönen Stränden wie Layan, Nai Thon und Bang Tao. In der Nähe finden Sie die besten Einkaufsmöglichkeiten wie Porto de Phuket, Boat Avenue und Catch Beach Club. Für Aktivitäten, genießen Sie den Laguna Golf Club, Blue Tree Phuket und in der Nähe Elefantenheiligtümer. Bildung und Gesundheit sind mit internationalen Schulen und Wellness-Centern gut abgedeckt.

Strände

Bang Tao und Laguna Beach – 6 Minuten entfernt

Eliteschulen