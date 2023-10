Yan Nawa Subdistrict, Thailand

von €345,947

Kapitulation vor: 2023

Tait Sathorn 12 ist ein luxuriöses Eigentumswohnungsprojekt, das von Raimon Land PCL. Entwickelt wurde. Es befindet sich in der 175 N Sathon Rd, Hwen Silom, Khet Bang Cancer und Krung Thep Maha Nakhon 10500, Thailand., und ist nur 9 Gehminuten von Surakas entfernt. Der Komplex ist ein 40-stöckiger Wolkenkratzer, der in modernem Design mit großen Glasscheiben hergestellt wurde und 142 stilvolle Apartments mit herrlichem Blick auf die Stadt umfasst. Nur wenige Gehminuten vom Komplex entfernt befinden sich zahlreiche Geschäfte. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe von Tait Sathorn 12 befinden sich Bildungs- und medizinische Einrichtungen. Der Ort, an dem sich die Wohnanlage befindet, bietet eine gute Auswahl an Restaurants, die eine angenehme Zeit ermöglichen. Infrastruktur: - Balkon - Garage - Garten / Grill - Fitnessstudio - Wi-Fi - Aufzug - Sauna - Pool - Sicherheit rund um die Uhr Rufen Sie uns an und wir bieten eine Auswahl der besten Objekte für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Wir werden uns kostenlos über die besten Einrichtungen in Thailand beraten!