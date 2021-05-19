  1. Realting.com
  Thailand
  Choeng Thale
  Wohnkomplex AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Wohnkomplex AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Choeng Thale, Thailand
$194,002
15
ID: 33040
Letzte Aktualisierung: 09.12.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Choeng Thale

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

Русский Русский

Anlage! Umsatz von 7%!
Installation!
Möbel sind im Preis inbegriffen!
Schöne Aussicht auf das Meer!
AYANA Die Höhen sind umgeben von Nationalparks und tropischer Vegetation, in der Nähe des berühmten Strandes Bang Tao. Es ist ein abgelegenes Paradies mit einfachem Zugang zu allen Annehmlichkeiten der Stadt.
Ausstattung: 3 Swimmingpools und Wasserfall, Coworking-Bibliothek, Kinderspielplatz, Kinderzimmer, Fitnessstudio, Sauna, Lobby.
Ort:
- Layan Beach, 3 Minuten.
- Laguna Phuket, 5 Minuten;
- Golfplatz Laguna, 5 Minuten;
- Boat Avenue, 10 Minuten.
- Porto de Phuket, 10 Minuten.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren

Standort auf der Karte

Choeng Thale, Thailand

