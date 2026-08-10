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Hotels in Katalonien, Spanien

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Barcelona
4
Girona
3
11 immobilienobjekte total found
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel in Katalonien, Spanien
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel
Katalonien, Spanien
Fläche 16 155 m²
Einzigartige und außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit — 5 ★ Spa Hotel zum Verkauf bei 30…
$35,74M
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Hotel 4 992 m² in Katalonien, Spanien
Hotel 4 992 m²
Katalonien, Spanien
Fläche 4 992 m²
Zum Verkauf steht ein 4* Hotel mit einem Betreiber in der beliebtesten Touristenstadt der Co…
$19,27M
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Hotel 2 914 m² in Barcelona, Spanien
Hotel 2 914 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 2 914 m²
Hotel 4* im beliebten Ferienort Sitges, nur 40 km vom Zentrum von Barcelona entfernt.Umwelt:…
$37,04M
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TekceTekce
Hotel 606 m² in Barcelona, Spanien
Hotel 606 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 606 m²
Zum Verkauf ein dreistöckiges Gebäude für ein Hotel in den Vororten von Barcelona.Umwelt:vie…
$1,01M
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Hotel 2 002 m² in Barcelona, Spanien
Hotel 2 002 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 2 002 m²
Das Hotel steht zum Verkauf mit einer Lizenz für Hotelaktivitäten und 5 Geschäftsräumen. Das…
$17,36M
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Hotel in Platja dAro, Spanien
Hotel
Platja dAro, Spanien
Etagenzahl 2
$8,00M
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Scat Realty
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Русский, Español
Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain in el Masnou, Spanien
Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain
el Masnou, Spanien
Zimmer 65
Fläche 6 500 m²
Verkauf eines ausgezeichneten 4-Sterne-Hotels am Meer in Katalonien, Spanien — € 12,000,000,…
$14,06M
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Hotel 475 m² in Barcelona, Spanien
Hotel 475 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 475 m²
Boutique-Hotel zum Verkauf im Zentrum von Sitges. Umwelt:Stadtplatzeine große Auswahl an Hot…
$1,85M
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Hotel 4 736 m² in Sant Joan Despi, Spanien
Hotel 4 736 m²
Sant Joan Despi, Spanien
Zimmer 80
Fläche 4 736 m²
Etagenzahl 7
A 4 stars hotel in Barcelona is sold. The hotel has 80 rooms, each of which is equipped with…
$24,79M
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Hotel 1 600 m² in Lloret de Mar, Spanien
Hotel 1 600 m²
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 50
Anzahl der Badezimmer 50
Fläche 1 600 m²
Das gemütliche, familiengeführte Hotel wurde erstmals 1970 eröffnet und handelt in der Gegen…
$1,31M
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EXCLUSIVE OFFER FOR INVESTORS! 5★ Boutique Hotel with Private Winery in Catalonia, Spain — €15.5 million in Priorat, Spanien
EXCLUSIVE OFFER FOR INVESTORS! 5★ Boutique Hotel with Private Winery in Catalonia, Spain — €15.5 million
Priorat, Spanien
Zimmer 26
EXCLUSIVE OFFER FOR INVESTORS! 5★ Boutique Hotel with Private Winery in Catalonia, Spain …
$17,67M
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