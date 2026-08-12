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Apartments mit Pool in Alicante, Spanien

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Torrevieja
2393
Benidorm
1362
Alicante
452
la Marina Baixa
3198
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265 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 2/2
Code 20260719104625Der 21 m2 große Investitionsraum in Hilford La Torre befindet sich in der…
$208,745
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Wohnung 1 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 2/2
Code 20260717105417Möblierte Wohnung von 21 m2 im Vier-Sterne-Apartmenthotel Hilford La Torr…
$208,745
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Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Erdgeschosswohnung mit Pool, Spielplatz und elegant gestalteten Grünanlagen in …
$269,307
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Wohnung in Villajoyosa, Spanien
Wohnung
Villajoyosa, Spanien
Fläche 127 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$503,660
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
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Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 2
Luxuriöses Penthouse mit großer Dachterrasse und herrlichem Meerblick, Pools, Fitnessraum un…
$426,043
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 5/5
Exquisites Strand-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, großzügiger Terrasse und Pool in …
$622,681
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Wohnung 4 zimmer in Denia, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Luxuriöses Apartment in einem Premium-Resort mit atemberaubendem Meerblick In diesem Prem…
$595,250
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Penthouse 4 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 203 m²
Stockwerk 5/5
Erstaunliches Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und herrlichem Meerblick …
$648,457
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Wohnung 3 zimmer in Callosa de Segura, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Callosa de Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/3
Attraktive Wohnung im mittleren Stockwerk mit Terrasse, Gemeinschaftspool und Fitnessstudio …
$382,503
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Penthouse 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Stockwerk 5/5
Traumhaftes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubendem Meerbli…
$477,810
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Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Einladende Wohnung im Erdgeschoss mit Außenhof, Familienpools und Paddelplatz, gelegen in ei…
$381,152
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Stockwerk 4/4
Modernes Strand-Penthouse mit Dachterrasse und Gemeinschaftspool, nur 200 Meter vom Meer ent…
$393,516
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Wohnung 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/3
Wunderschöne Wohnung im mittleren Stockwerk mit großer Dachterrasse, Pools, Spielplatz, Pade…
$324,667
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Wohnung in Mutxamel, Spanien
Wohnung
Mutxamel, Spanien
Fläche 111 m²
Entdecken Sie die harmonische Verschmelzung von Eleganz und Moderne in Bonalba Green, dem pe…
$363,779
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Wohnung in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung
Sant Joan dAlacant, Spanien
Fläche 71 m²
Casamayor Real Estate bietet Ihnen eine exklusive Luxuswohnung mit allem Komfort, von dem Si…
$434,670
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Wohnung 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Elegantes Doppelhaus im Erdgeschoss mit privatem Garten, Zugang zum Schwimmbad und zur Stran…
$334,241
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Fläche 128 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$555,170
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Wohnung 5 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/16
Luxus-Strandwohnung mit großer Terrasse mit Meerblick, gelegen in einem urbanen Resort mit e…
$878,427
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 4
Modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und herrlichem Meerblick in St…
$461,802
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Dolores, Spanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 2
Charmante Wohnung im Erdgeschoss mit einem kleinen privaten Garten, Terrasse, Pool und Parkp…
$321,285
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Wohnung 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1
Charming city beach apartment with a cozy private terrace, communal pool and relaxing roofto…
$226,977
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 115 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$523,776
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Wohnung in Teulada, Spanien
Wohnung
Teulada, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Erleben Sie modernes Wohnen in diesen stilvollen Apartments, die sich in der Nahe aller tagl…
$309,383
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Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 3/3
Modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Pools, Spielplatz, Paddle-Tennis und hoher Siche…
$371,276
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 2/2
Fantastisches Dachgeschoss-Maisonette-Haus mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Se…
$370,877
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Penthouse 4 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Stockwerk 4/4
Brillantes Luxuspenthouse mit Dachterrasse, privatem Pool und Parkplatz, gut mit dem Stadtze…
$479,492
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Wohnung 3 zimmer in Callosa de Segura, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Callosa de Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 1
Luxuriös möblierte Wohnung in der mittleren Etage mit Gemeinschaftspool, großer Terrasse und…
$277,068
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Wohnung 4 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/2
Moderne Wohnung im mittleren Stockwerk mit großer Terrasse, Gemeinschaftspool, Spa-Bereich u…
$275,354
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Wohnung 4 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Fantastische Wohnung im mittleren Stockwerk mit Pool, großer Terrasse und herrlichem Seeblic…
$368,053
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Eigenschaftstypen in Alicante

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