Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Alicante
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Alicante, Spanien

;
Torrevieja
2393
Benidorm
1362
Alicante
452
la Marina Baixa
3198
Zeig mehr
114 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Erdgeschosswohnung mit Pool, Spielplatz und elegant gestalteten Grünanlagen in …
$269,307
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Denia, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Luxuriöses Apartment in einem Premium-Resort mit atemberaubendem Meerblick In diesem Prem…
$595,250
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Einladende Wohnung im Erdgeschoss mit Außenhof, Familienpools und Paddelplatz, gelegen in ei…
$381,152
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/3
Wunderschöne Wohnung im mittleren Stockwerk mit großer Dachterrasse, Pools, Spielplatz, Pade…
$324,667
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Elegantes Doppelhaus im Erdgeschoss mit privatem Garten, Zugang zum Schwimmbad und zur Stran…
$334,241
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/2
Moderne Wohnung im mittleren Stockwerk mit großer Terrasse, Gemeinschaftspool, Spa-Bereich u…
$275,354
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Santa Pola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Stockwerk 2/3
Atemberaubendes Maisonette-Haus in der obersten Etage mit großer Dachterrasse, herrlichem Me…
$358,306
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 4 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 3/5
Traumhaftes Apartment mit Innen- und Außenpool, Fitnessraum, Spa und großer Terrasse Bezu…
$856,476
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse in lAlfas del Pi, Spanien
Penthouse
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$1,38M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 342 m²
Stockwerk 4/4
Bezugsfertiges Luxus-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubende…
$2,43M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Moderne Wohnung mit großzügiger Terrasse, Resort-ähnlichen Schwimmbädern und Fahrradparkplät…
$357,697
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 1
Helle Wohnung mit Blick auf den Garten, Paddle-Tennisplätze und Kinderspielplätze, gelegen i…
$334,241
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 5/5
Fantastisches Penthouse mit riesiger Dachterrasse, Fitnessraum, Social Club in einer geschlo…
$460,018
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Stockwerk 1/1
Atemberaubende Maisonette-Wohnung im obersten Stockwerk mit großer Dachterrasse, nur 200 Met…
$413,710
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/2
Wunderschöne Wohnung im mittleren Stockwerk mit großer Terrasse, Gemeinschaftspool, Spa-Bere…
$256,843
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 2/3
Wunderschöne Wohnung im mittleren Stockwerk mit großer Dachterrasse, Pools, Spielplatz, Pade…
$345,592
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, dakterras, garage, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$502,718
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Denia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Erdgeschosswohnung in Strandnähe mit großem Privatgarten und Gemeinschaftspool …
$361,432
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 1/3
Bezugsfertige, moderne Wohnung im mittleren Stockwerk mit Terrasse und Gemeinschaftspool in …
$397,621
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit Meerblick in Benitachell Alicante Costa Blanca Entdecken Sie diese geräumigen …
$675,296
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$511,554
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 304 m²
Stockwerk 24/25
Schlüsselfertiges High-End-Penthouse mit großer Sonnenterrasse, herrlichem Meerblick und vie…
$1,21M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
Moderne Erdgeschosswohnung mit Pools, Fitnessraum, Spa und fantastischer Aussicht neben dem …
$350,377
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Etagenzahl 3
Premium-Erdgeschosswohnung mit privatem Parkplatz, Designer-Fitnessstudio und exklusiven Lif…
$630,783
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Elegante Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Panoramablick in Finestrat, Costa Blanca F…
$509,058
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 2
Moderne Wohnung im Erdgeschoss mit privater Terrasse, stilvollem Dachpool und Freizeitbereic…
$219,607
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 4/4
Atemberaubendes, modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Fitnessbe…
$608,908
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 70 m²
Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$627,816
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Algorfa, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Elegante Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Garten und großem Gemeinschaftsschwimmbad in ei…
$389,125
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$385,991
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Alicante

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Alicante, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen