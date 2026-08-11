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Villen in Korfu, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Villa in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Villa
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 250 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Das Untergeschoss …
$2,24M
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Villa in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Villa
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Objekt-Code: HPS5709 - Villa FOR SALE in Korfu Faiakes für € 580.000 . Diese 107 m2 möbliert…
$667,495
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Villa in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Villa
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 270 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 270 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Der Untergeschoss …
$2,01M
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Immobilienangaben in Korfu, Griechenland

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