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Villen in Makedonien - Thrakien, Griechenland

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Kassandra Municipality
545
Pallini Municipal Unit
278
Kassandra Municipal Unit
267
Municipality of Nea Propontida
69
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919 immobilienobjekte total found
Villa in Kassandra Municipality, Griechenland
TOP TOP
Villa
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
Villa im Bau in der begehrten Gegend von Kassandra, Sani. Diese schöne Residenz bietet einen…
$1,10M
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Vista Estate
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Villa 6 zimmer in Kassandra Municipality, Griechenland
TOP TOP
Villa 6 zimmer
Kassandra Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Etagenzahl 3
Einzelheiten.Baujahr: 2013Anzahl der Zimmer: 6Art der Heizung: DieselStufen: 3Badezimmer: 2S…
$571,130
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Аталанта
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Villa 5 zimmer in Polychrono, Griechenland
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Polychrono, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Etagenzahl 3
Einzelheiten.Baujahr: 2012Anzahl der Zimmer: 5Art der Heizung: DieselStufen: 3Badezimmer: 3S…
$512,851
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Аталанта
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Villa in Kallithea, Griechenland
Band Neu
Villa
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
Eine atemberaubende Villa in der begehrten Gegend von Kassandra, Kallithea. Dieses moderne W…
$794,763
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Vista Estate
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Villa in Thermi, Griechenland
Villa
Thermi, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Zum Verkauf steht eine moderne Immobilie mit einer Gesamtfläche von 450 m², erbaut im Jahr 2…
$4,06M
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Villa 5 zimmer in Pefkochori, Griechenland
Villa 5 zimmer
Pefkochori, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Zum Verkauf steht eine großzügige Villa mit 150 m² Wohnfläche, gelegen im malerischen Ort Pe…
$925,918
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Villa 3 zimmer in Polychrono, Griechenland
Villa 3 zimmer
Polychrono, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Diese atemberaubende Maisonette am Wasser in Halkidiki, Griechenland bietet einen atemberaub…
$740,415
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Halkidiki Properties
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English
Villa 7 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa 7 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Stockwerk -1/-1
Schönes freistehendes Haus Vor dem Meer, an einem bemerkenswerten Ort in Sithonia, im kleine…
$2,85M
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Halkidiki Properties
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English
Villa in Polychrono, Griechenland
Villa
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Objekt-Code: HPS5053 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono für € 900.000 . Die Villa befind…
Preis auf Anfrage
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Villa in Kardia, Griechenland
Villa
Kardia, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Property Code: HPS5262 - Villa FOR SALE in Mikra Kardia for € 3.200.000 . This 480 sq. m. f…
$3,68M
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Villa 4 zimmer in Afytos, Griechenland
Villa 4 zimmer
Afytos, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Einführung einer charmanten Maisonette in gutem Zustand mit herrlichem Blick auf den offenen…
$558,159
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Halkidiki Properties
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English
Villa in Kardia, Griechenland
Villa
Kardia, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 408 m²
Property Code: HPS5141 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 750.000 . This 408.00 sq.…
$863,139
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Villa in Kryopigi, Griechenland
Villa
Kryopigi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Property Code: HPS5293 - Villa FOR SALE in Kassandra Kriopigi for € 1.000.000 . This 180 sq…
$1,15M
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Villa 3 zimmer in Nea Potidea, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nea Potidea, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Stockwerk -1/-1
Dieses freistehende Haus in Halkidiki, Griechenland ist die perfekte Gelegenheit zur Renovie…
$307,557
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Halkidiki Properties
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English
Villa in Polychrono, Griechenland
Villa
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Property Code: HPS5572 - Villa FOR SALE in Pallini Chaniotis for € 870.000 . This 160 sq. m…
$1,00M
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Villa in Gerakini, Griechenland
Villa
Gerakini, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Property Code: HPS3095 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for € 1.500.000 . This 450 sq…
$1,73M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 387 m²
Diese luxuriöse Immobilie befindet sich in einer sicheren und exklusiven Wohnanlage mit Zuga…
$941,061
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Villa 3 zimmer in Kassandra Municipality, Griechenland
Villa 3 zimmer
Kassandra Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Einführung einer atemberaubenden Maisonette in Kassandra, Halkidiki. Dieses luxuriöse Anwese…
$353,121
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Halkidiki Properties
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English
Villa in Kassandreia, Griechenland
Villa
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Objekt-Code: HPS5704 - Villa zum Verkauf in Kassandra Kassandreia für € 480.000 . Diese 130,…
$552,409
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Villa in Kassandra Municipality, Griechenland
Villa
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Property Code: HPS4528 - Villa FOR SALE in Kassandra Poseidi for € 2.000.000 . This 230 sq.…
$2,30M
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Villa 4 zimmer in Gerakini, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gerakini, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk -1/-1
Dieses renovierte Maisonette befindet sich in der wunderschönen Region von Halkidiki, Griech…
$427,628
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Halkidiki Properties
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English
Villa 3 zimmer in Kalandra, Griechenland
Villa 3 zimmer
Kalandra, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Stockwerk -1/-1
Einführung eines freistehenden Hauses in der schönen Region von Halkidiki, Griechenland. Die…
$546,768
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Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 506 m²
Property Code: HPS3996 - Villa FOR SALE in Sithonia Vourvourou for € 2.200.000 . This 506 s…
$2,53M
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Villa 4 zimmer in Kassandra Municipality, Griechenland
Villa 4 zimmer
Kassandra Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 252 m²
Stockwerk -2/-2
Luxusimmobilie. Einzigartiges Einfamilienhaus mit einem luxuriösen Pool, an einem sehr schön…
$740,415
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Halkidiki Properties
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English
Villa in Pyrgadikia, Griechenland
Villa
Pyrgadikia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
Verkauf 2-stöckige Villa mit 220 qm in Athos, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem Abst…
$661,197
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Grekodom Development
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Villa in Kryopigi, Griechenland
Villa
Kryopigi, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 213 m²
Property Code: HPS5638 - Villa FOR SALE in Kassandra Kriopigi for € 550.000 . This 213.00 s…
$636,867
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Villa in Nea Michaniona, Griechenland
Villa
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 460 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 460 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$1,42M
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Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Ormos Panagias, Griechenland
Villa
Ormos Panagias, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Willkommen in diesem atemberaubenden Einfamilienhaus derzeit im Bau in Halkidiki, Griechenla…
$364,512
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Halkidiki Properties
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English
Villa 3 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Eingebettet in der atemberaubenden Region von Halkidiki bietet dieses neu erbaute Einfamilie…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Ein atemberaubendes Einfamilienhaus in einem Komplex in Halkidiki, Griechenland. Diese Luxus…
$455,640
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Halkidiki Properties
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Immobilienangaben in Makedonien - Thrakien, Griechenland

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