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Villen in Provinz Heraklion, Griechenland

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Heraklion Municipal Unit
64
Heraklion
64
64 immobilienobjekte total found
Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 250 m²
Villa zu verkaufen 250 qm in der Nähe von Heraklion In einer ruhigen und grünen Gegend auf d…
$599,000
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 582 m²
Zum Verkauf eine Wohnanlage bestehend aus 3 Maisonetten von 582 qm je in einem Grundstück vo…
$2,36M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 163 m²
Verkauf: Luxuriöse 3-stöckige Villa in Heraklion, Kreta (163m2) – Atemberaubendes Meer & Ber…
$690,715
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 450 m²
Zum Verkauf angeboten eine Villa von 450 qm. m in Heraklion. Es ist ein makellos gestaltetes…
$2,95M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 500 m²
Verkaufen – Luxusvilla in Agia Pelagia, Heraklion Kreta Entdecken Sie eine 500 m2 große Resi…
$2,14M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 400 m²
Zum Verkauf Villa von 400 qm in Kreta. Es gibt: einen Kamin. Die Besitzer werden die Möbel m…
$1,95M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 220 m²
VERKAUFEN: 2 LUXURY VILLAS ON A 3.300 m2 PLOT – UNDER CONSTRUCTION Auf einem Grundstück von …
$1,77M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 432 m²
Zum Verkauf alte 3-stöckige Villa von 432 qm auf Kreta. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzim…
$1,12M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 726 m²
Angeboten zum Verkauf: Zwei unvergleichliche Luxus Villen am Strand von 379m2 und 347m2 in C…
$6,06M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 130 m²
Neu gebaute Villa zum Verkauf in Kreta. Die Villa verfügt über eine Gesamtfläche von 130m2 u…
$1,06M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 410 m²
Zum Verkauf eine schöne Villa mit einem privaten Pool in Heraklion, Kreta. Dieses 410m2 Haus…
$2,01M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Freistehende Villa mit privatem Pool in Hersonissos, Kreta In einer ruhigen Gegend nur 1 km…
$530,138
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Schlafräume 2
Fläche 65 m²
🏡 Zu verkaufen – Villa B2 bei BOMO AG Residences Ihre private Hügelflucht in traditionellen …
$345,597
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 400 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus einem…
$460,101
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 89 m²
Zu verkaufen modernes Haus im Loft-Stil mit privatem Pool, Guves, Kreta Modernes Haus im Lof…
$545,348
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Schlafräume 3
Fläche 144 m²
Verkauf: Luxuriöse 3-stöckige Villa in Heraklion, Kreta (144q.m.) – Atemberaubendes Meer & B…
Preis auf Anfrage
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 480 m²
Luxuriöse 4-stöckige Villa am Meer in Heraklion, Kreta – nur 10 Meter vom Strand entfernt! E…
$2,06M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 180 m²
Zum Verkauf ein Komplex von zwei identischen Loft-Stil Häuser mit privaten Pools, Guves, Kre…
$1,09M
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Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Verkauf: Luxuriöse 3-stöckige Villa in Heraklion, Kreta (150m2) – Atemberaubendes Meer & Ber…
$1,13M
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Fläche 250 m²
Zum Verkauf eine schöne Villa mit einem privaten Pool in Heraklion, Kreta. Dieses 250q.m. Ha…
$589,174
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Fläche 300 m²
Zum Verkauf alte Bauvilla von 300 qm auf Kreta. Es gibt: Sonnenkollektoren für Wasserheizung…
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Fläche 90 m²
Zu verkaufen modernes Haus im Loft-Stil mit privatem Pool, Guves, Kreta Modernes Haus im Lof…
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Schlafräume 2
Fläche 145 m²
Ein mexikanisches Zuhause aus Mexiko – Willkommen in der Villa Pablo! Entdecken Sie dieses v…
$707,244
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Fläche 300 m²
Luxus Steinvilla zum Verkauf 300 qm in Kato Archanes, Heraklion, Kreta In einer privilegiert…
$777,468
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Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Luxuriöse Villa zum Verkauf im Landhaus Heraklion, Kreta! Wir freuen uns, eine einzigartige…
$1,83M
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Schlafräume 3
Fläche 280 m²
Villa zum Verkauf auf Kreta. Die Villa besteht aus Erdgeschoss und erstem Stock, es ist 280q…
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Schlafräume 5
Fläche 287 m²
Verkauf: Luxusvilla 287 m2 in Kreta – Gemeinde Hersonissos Diese schöne Villa befindet sich …
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Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Luxusvilla 250 qm zum Verkauf in Pitsidia, Süd-Heraklio. Die Villa mit vier Schlafzimmern wu…
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Schlafräume 8
Fläche 590 m²
Zum Verkauf eine 4-stöckige Villa, bestehend aus einem Erdgeschoss, getrennt vom Rest des Ha…
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Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Zu verkaufen Maisonette von 85 qm auf Kreta .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erdgeschoss bes…
$274,216
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