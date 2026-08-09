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Villen in Nikiti, Griechenland

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29 immobilienobjekte total found
Villa in Nikiti, Griechenland
Villa
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 549 m²
Property Code: HPS4640 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 2.920.000 . This 549 sq. m…
$3,36M
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Villa 7 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 7 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 200 m²
Einführung einer schönen Immobilie in der schönen Region Halkidiki, Griechenland. Dieses fre…
$854,325
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Erleben Sie Luxus in dieser atemberaubenden Maisonette in Chalkidiki, Griechenland. Zur Zeit…
$398,685
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Halkidiki Properties
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Villa in Nikiti, Griechenland
Villa
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Property Code: HPS4422 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 5.200.000 . This 350 sq. m…
$5,98M
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Villa 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Schönes freistehendes Haus an einem sehr schönen Ort in Sithonia, im Herzen von Halkidiki. D…
$227,820
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Halkidiki Properties
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Villa 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine Villa mit 198 m² in Nikiti auf der Halbinsel Sithonia (Chalkidiki). …
$633,183
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Villa 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Dieses freistehende Haus in Chalkidiki, Sithonia ist in gutem Zustand, bietet 4 Schlafzimmer…
$911,280
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Einführung einer atemberaubenden neu gebauten Maisonette zum Verkauf in Halkidiki, Griechenl…
$455,640
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie unsere neue Luxusvilla zum Verkauf in Nikiti, Chalkidiki – ein außergewöhnlich…
Preis auf Anfrage
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Villa in Nikiti, Griechenland
Villa
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Objekt-Code: HPS4900 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti für € 0 . Diese 124,76 m2 große Vil…
Preis auf Anfrage
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Villa 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Ein atemberaubendes Einfamilienhaus zum Verkauf in Halkidiki, Griechenland. Diese Unterkunft…
$421,467
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Halkidiki Properties
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Villa in Nikiti, Griechenland
Villa
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 395 m²
Objekt-Code: HPS5826 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti für € 3.500.000 . Diese 395.00 m2 m…
$4,05M
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Villa 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Das Hotel liegt in der schönen Region von Halkidiki, Griechenland, dieses freistehende Haus …
$2,28M
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Halkidiki Properties
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Villa in Nikiti, Griechenland
Villa
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 395 m²
Property Code: HPS5700 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 3.500.000 . This 395.00 sq…
$4,03M
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Villa 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk -1/-1
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in dieser neu gebauten Maisonette in Halkidiki, Griech…
$239,211
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Stockwerk -1/-1
Dieses atemberaubende freistehende Haus in Halkidiki, Griechenland, bietet eine Reihe von un…
$529,682
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Einführung der perfekten Gelegenheit, ein gutes Einfamilienhaus in einem Komplex in Chalkidi…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Einführung einer charmanten Maisonette in gutem Zustand, in Sithonia, Chalkidiki. Diese Unte…
$398,685
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Das Hotel liegt in der wunderschönen Region von Halkidiki, bietet diese direkt am Meer geleg…
$330,339
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk -1/-1
In der atemberaubenden Region von Halkidiki, Griechenland, bietet diese renovierte Maisonett…
$427,628
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk -1/-1
Dieses luxuriöse freistehende Haus in einem Komplex ist die perfekte Gelegenheit für diejeni…
$341,730
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 294 m²
Stockwerk -2/-2
Erleben Sie Luxus in diesem atemberaubenden Einfamilienhaus in Chalkidiki, Griechenland. Die…
$1,48M
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Halkidiki Properties
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Villa in Nikiti, Griechenland
Villa
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Objekt-Code: HPS4902 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti für € 0 . Diese 125,72 m2 große Vil…
Preis auf Anfrage
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Villa in Nikiti, Griechenland
Villa
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 430 m²
Property Code: HPS4646 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 2.950.000 . This 430 sq. m…
$3,40M
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Villa 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Diese schöne Maisonette-Eigenschaft befindet sich in der malerischen Region von Halkidiki, G…
$225,371
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Willkommen in dieser schönen Maisonette in Halkidiki, Griechenland, nur 5 Gehminuten vom Mee…
$1,08M
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Halkidiki Properties
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Villa 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Entfliehen Sie zu einem atemberaubenden Einfamilienhaus in Chalkidiki, Griechenland mit herr…
$1,37M
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk -1/-1
Diese schöne Maisonette in Sithonia, Halkidiki ist in gutem Zustand, bietet einen erstaunlic…
$444,249
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Halkidiki Properties
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Villa 7 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 7 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villa mit 300 m² in Sithonia – Komfort, Eleganz und herrlicher Ausblick. Zum Verk…
$1,46M
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