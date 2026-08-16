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Villen in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland

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South Pilio Municipality
5
Lokroi Municipality
8
Municipal Unit of Malesina
7
Municipality of Tanagra
4
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49 immobilienobjekte total found
Villa in Dytiki Frangista, Griechenland
Villa
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 250 qm in Zentralgriechenland. Das Untergeschoss besteht a…
$625,776
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 580 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 580 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus 3 …
$649,390
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Villa in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Villa
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 595 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 595 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus 2 …
$1,83M
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Villa in Municipality of Orchomenos, Griechenland
Villa
Municipality of Orchomenos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Levante Villas ist eine exklusive Sammlung von fünf Luxusvillen im ruhigen Küstendorf Skropo…
$811,680
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 480 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 480 qm in Zentralgriechenland. Erdgeschoss besteht aus ein…
$1,77M
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 298 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 298 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Dusc…
$560,837
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Villa in Region Thessalien, Griechenland
Villa
Region Thessalien, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 640 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 640 qm in den Sporades. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzim…
$2,36M
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Villa in Arachova, Griechenland
Villa
Arachova, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 140 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern…
$531,319
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Villa in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Villa
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 220 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 220 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$808,785
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Villa in Municipality of Orchomenos, Griechenland
Villa
Municipality of Orchomenos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Levante Villas ist eine exklusive Sammlung von fünf Luxusvillen im ruhigen Küstendorf Skropo…
$818,915
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 493 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 493 qm in Zentralgriechenland. Das Untergeschoss besteht a…
$1,36M
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Villa in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Villa
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 550 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 550 qm auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss besteht aus W…
$2,13M
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Villa 5 zimmer in Dorida Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Dorida Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
PROJEKTBESCHREIBUNG Aegean Breeze II ist ein exklusives Projekt mit Strandapartments und …
$413,131
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 420 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 420 qm in Zentralgriechenland. Das Untergeschoss besteht a…
Preis auf Anfrage
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Villa in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Villa
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 250 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 2 Sc…
$1,00M
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Villa in Volos, Griechenland
Villa
Volos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 300 Quadratmetern in Volos - Pilio. Das Semi - Keller bes…
$920,953
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Villa in Achillio, Griechenland
Villa
Achillio, Griechenland
Fläche 250 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 250 qm in Zentralgriechenland. Der Berg bietet einen herrl…
$2,48M
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Villa 4 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
695.000 € Immobilientyp: Villa Schlafzimmer: 3 Grundstücksfläche: 311 m² Wohnfläche: 130…
$823,151
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Villa in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Villa
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 570 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 570 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,65M
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Villa in Municipality of Orchomenos, Griechenland
Villa
Municipality of Orchomenos, Griechenland
Schlafräume 3
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Fläche 311 m²
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Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 585 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 585 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,89M
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Villa in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Villa
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Schlafräume 8
Fläche 600 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 600 qm auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss besteht aus 3…
$2,54M
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 190 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem …
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
2-stöckige Villa von 240 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzi…
$448,669
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Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 446 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 446 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 2 Sc…
$1,09M
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Villa in Region Thessalien, Griechenland
Villa
Region Thessalien, Griechenland
Fläche 383 m²
Wir freuen uns, Ihnen eine prächtige Villa im malerischen Dorf im Osten von Pelion anbieten …
$743,846
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Villa in Neochori, Griechenland
Villa
Neochori, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 235 m²
2-stöckige Villa mit 235 m2 im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräum…
$413,248
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Villa in Livanates, Griechenland
Villa
Livanates, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 525 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 525 qm im Zentrum Griechenlands. Keller besteht aus 2 Schla…
$1,13M
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Villa in Milies, Griechenland
Villa
Milies, Griechenland
Fläche 400 m²
Wir bieten zum Verkauf eine Luxusvilla im Dorf Southern Pelion in der Nähe von Volos an. Die…
$7,08M
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Villa in Argalasti, Griechenland
Villa
Argalasti, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 320 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 320 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 7 Schlafzimm…
$944,567
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