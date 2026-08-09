Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Corinth
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Municipality of Corinth, Griechenland

;
Municipal Unit of Corinth
6
8 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 740 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 740 qm in Thessaloniki. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$4,72M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 470 m²
Elegante Villa auf drei Ebenen mit zwei unabhängigen Eingängen, die Komfort, Funktionalität …
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 680 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 680 qm in Thessaloniki. Das Untergeschoss besteht aus 4 Sc…
$3,78M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 900 m²
&Das Hotel ist eine luxuriöse Struktur, die mit Inspiration entworfen und nach den neuesten …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 420 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 420 qm in Thessaloniki. Ein herrlicher Blick auf die Stadt…
$2,30M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 700 m²
Zu verkaufen 5 -stöckige Villa von 700 Quadratmetern in Thessaloniki. Der Untergeschoss best…
$3,54M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
- Villa 143 sq.m plus 70sqm semi-basment - Unique aesthetics - Unrestricted panoramic mounta…
$324,527
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 327 m²
Etagenzahl 3
Verkauf Einzelhaus , Solygeia, Mikro Amoni, 327 quadratmeter., in einem Grundstück 1000 quad…
$979,385
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Municipality of Corinth, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen