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Villen in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland

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13 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
Verkauf 2-stöckige Villa mit 160 qm in Athen. 1. Stock besteht aus Wohnzimmer mit Küche, ein…
$1,18M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 490 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 490 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,48M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 440 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckige Villa von 440 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Sch…
$4,84M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 550 m²
Eine schöne Villa steht zum Verkauf mit Swimmingpool im prestigeträchtigen Küstenviertel von…
$1,95M
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Villa 13 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 13 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 682 m²
Etagenzahl 5
Luxury exclusive villa in Athens, Greece in the fashionable area of Voula Panorama. The high…
$5,34M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 370 m²
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 370 Quadratmetern in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus W…
$14,76M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 199 m²
Zum Verkauf Villa von 199 qm im Zentrum Griechenlands. Extras mit der Unterkunft: Parkplatz,…
$1,94M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
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Schlafräume 7
Fläche 750 m²
Zu verkaufen 5-stöckige Villa von 750 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer, ein …
Preis auf Anfrage
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 360 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 360 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine K…
$4,37M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 1 900 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 1900 Quadratmetern in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus …
$8,26M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
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Schlafräume 5
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 500 Quadratmetern in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus e…
$3,31M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 620 m²
Die Villa befindet sich in Voula Bereich.
$5,31M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
VILLA 2003 CONSTRUCTION WITH THE BASIC AND TENNIS COORT WITH THE VID TO THE SEA IN THE CAMEN…
$975 531
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Immobilienangaben in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland

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