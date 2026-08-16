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Villen in Municipality of Nea Propontida, Griechenland

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Nea Kallikrateia
14
Nea Moudania
13
Nea Triglia
4
68 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Stockwerk -1/-1
Willkommen in diesem atemberaubenden Anwesen am Wasser in der schönen Gegend von Halkidiki, …
$1,71M
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Nea Potidea, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nea Potidea, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Willkommen in diesem atemberaubenden Einfamilienhaus in einem Komplex in Halkidiki, Griechen…
$523,986
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Halkidiki Properties
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Villa 6 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Schönes freistehendes Haus an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propontida, im kleinen Paradi…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 5 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 463 m²
Stockwerk -1/-1
Einführung einer Villa am Wasser, die derzeit im Bau in Nea Propontida, Halkidiki. Dieses er…
$2,22M
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Halkidiki Properties
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Villa in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 400 qm in Chalkidiki. Das Untergeschoss besteht aus 3 Lage…
$1,12M
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Grekodom Development
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Villa in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 267 m²
Property Code: HPS5124 - Villa FOR SALE in Moudania Nea Moudania for € 450.000 . This 267.0…
$519,849
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LDV InvestLDV Invest
Villa 2 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 2 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/1
Einzigartige Maisonette in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort in N…
$250,602
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Halkidiki Properties
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Villa 7 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Dieses atemberaubende Einfamilienhaus in Chalkidiki bietet luxuriöses Wohnen in gutem Zustan…
$1,37M
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Halkidiki Properties
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Villa 5 zimmer in Nea Plagia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nea Plagia, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Einzigartiges Einfamilienhaus mit einem luxuriösen Pool, in begehbarer Entfernung vom Meer, …
$598,028
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Halkidiki Properties
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Villa 8 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 8 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Dieses freistehende Haus befindet sich in der Gemeinde Nea Propontida von Halkidiki bietet e…
$318,948
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Halkidiki Properties
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Villa in Nea Flogita, Griechenland
Villa
Nea Flogita, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 380 m²
Immobiliencode: HPS1236 - Villa zum Verkauf in Moudania Nea Moudania für 650.000 €. Diese 20…
$690,512
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Villa 7 zimmer in Nea Gonia, Griechenland
Villa 7 zimmer
Nea Gonia, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Etagenzahl 3
Details  Number of floors in the building: 4  Number of rooms: 7  Levels: 3  Bathrooms: 3  B…
$466,228
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Аталанта
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Villa 4 zimmer in Nea Silata, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Silata, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Schönes freistehendes Haus an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propontida, im kleinen Paradi…
$398,685
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Halkidiki Properties
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Villa 2 zimmer in Paralia Dionisiou, Griechenland
Villa 2 zimmer
Paralia Dionisiou, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Entdecken Sie das Inbegriff des Luxuslebens in Chalkidiki, Griechenland mit dieser exquisite…
$512,595
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Halkidiki Properties
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Villa 1 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 1 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Einzigartiges Einfamilienhaus an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propontida, im Herzen von …
$341,730
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk -1/-1
Ein atemberaubendes Einfamilienhaus zum Verkauf in Halkidiki, Griechenland. Diese Unterkunft…
$410,076
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Paralia Dionisiou, Griechenland
Villa 4 zimmer
Paralia Dionisiou, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Luxusimmobilie. Schönes freistehendes Haus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr …
$660,678
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Halkidiki Properties
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Villa in Nea Potidea, Griechenland
Villa
Nea Potidea, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 288 m²
Property Code: HPS5472 - Villa FOR SALE in Moudania Nea Potidaia for € 790.000 . This 288 s…
$909,174
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Villa 4 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Dieses atemberaubende Einfamilienhaus in einem Komplex in Chalkidiki, Griechenland ist derze…
$216,429
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Halkidiki Properties
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Villa 7 zimmer in Nea Flogita, Griechenland
Villa 7 zimmer
Nea Flogita, Griechenland
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 380 m²
Einzigartiges Einfamilienhaus mit einem luxuriösen Pool, an einem sehr schönen Ort in Nea Pr…
$706,242
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Diese geräumige Maisonette befindet sich in der wunderschönen Gegend von Halkidiki und biete…
$478,422
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Halkidiki Properties
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Villa 2 zimmer in Nea Potidea, Griechenland
Villa 2 zimmer
Nea Potidea, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Schönes freistehendes Haus Vor dem Meer, an einem sehr schönen Ort in Kassandra, im Herzen v…
$911,280
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Halkidiki Properties
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Villa 2 zimmer in Sozopoli, Griechenland
Villa 2 zimmer
Sozopoli, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 1/1
Einführung einer atemberaubenden Maisonette-Eigenschaft in der malerischen Region von Halkid…
$224,403
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Halkidiki Properties
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Villa 5 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk -2/-2
Einzigartiges Einfamilienhaus an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propontida, im Herzen von …
$512,595
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 340 m²
Stockwerk -1/-1
Schönes freistehendes Haus an einem sehr schönen Ort in Nea Propontida, im Herzen von Chalki…
$318,948
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Halkidiki Properties
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Villa 2 zimmer in Sozopoli, Griechenland
Villa 2 zimmer
Sozopoli, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Einzigartiges Einfamilienhaus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr schönen Ort i…
$341,730
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Halkidiki Properties
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Villa 6 zimmer in Nea Potidea, Griechenland
Villa 6 zimmer
Nea Potidea, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 264 m²
Dieses freistehende Haus in der malerischen Region von Halkidiki bietet eine perfekte Mischu…
$283,636
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Halkidiki Properties
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Villa 12 zimmer in Nea Flogita, Griechenland
Villa 12 zimmer
Nea Flogita, Griechenland
Zimmer 12
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Dieses schöne, freistehende Haus in Chalkidiki, Griechenland ist in einem tollen Zustand und…
$911,280
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Halkidiki Properties
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Villa 2 zimmer in Nea Potidea, Griechenland
Villa 2 zimmer
Nea Potidea, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Stockwerk -2/-2
Diese schöne Maisonette in Halkidiki, Griechenland bietet einen atemberaubenden Meerblick un…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Villa 2 zimmer in Nea Potidea, Griechenland
Villa 2 zimmer
Nea Potidea, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
In der malerischen Region von Halkidiki gelegen, bietet dieses renovierte Einfamilienhaus ei…
$284,775
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Halkidiki Properties
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Immobilienangaben in Municipality of Nea Propontida, Griechenland

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