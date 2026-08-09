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Villen in Region Kreta, Griechenland

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Provinz Apokoronas
17
Heraklion
66
Heraklion Municipal Unit
66
Provinz Heraklion
66
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223 immobilienobjekte total found
Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 600 m²
Zum Verkauf eine beeindruckende Villa mit Swimmingpool in Hersonissos, Heraklion, Kreta Eine…
$1,85M
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Villa in Margarites, Griechenland
Villa
Margarites, Griechenland
Fläche 132 m²
Villa zum Verkauf im Bau in Rethymno Eine neue zweistöckige Villa, die sich jetzt in der Anf…
$414,693
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 250 m²
Villa zum Verkauf 250 qm in Gazi, Heraklion, Kreta In einer ruhigen und grünen Gegend von gr…
$529,885
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Amnatos, Griechenland
Villa
Amnatos, Griechenland
Fläche 132 m²
Villa zum Verkauf im Bau in Rethymno Eine neue zweistöckige Villa, die sich jetzt in der Anf…
$414,693
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Villa in Amnatos, Griechenland
Villa
Amnatos, Griechenland
Fläche 132 m²
Villa zum Verkauf im Bau in Rethymno Eine neue zweistöckige Villa, die sich jetzt in der Anf…
$414,693
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Villa in Panormos, Griechenland
Villa
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 92 m²
Verkauf: Moderne 2-stöckige Villa mit privatem Pool in Rethymno, Kreta Standort: Rethymno, K…
$498,185
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Villa in Provinz Rethymnon, Griechenland
Villa
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 400 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$1,14M
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Villa in Region Kreta, Griechenland
Villa
Region Kreta, Griechenland
Fläche 154 m²
Einzigartige Villa zum Verkauf in Rethymno, Kreta Es gibt Häuser, die nur Schutz bieten. Und…
$461,255
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 145 m²
Ein mexikanisches Zuhause aus Mexiko – Willkommen in der Villa Pablo! Entdecken Sie dieses v…
$707,244
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Villa in Skotino, Griechenland
Villa
Skotino, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Villa in Heraklion, Kreta, auf einem 265 m² großen Grundstück, mit privatem Pool und Meerbli…
$134,382
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Villa in Malaxa, Griechenland
Villa
Malaxa, Griechenland
Schlafräume 4
Play videoThe villa, located on a spacious plot of 10,543.10 square meters, will occupy 290.…
$2,08M
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Аталанта
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 433 m²
Das Anwesen befindet sich in der besten Lage auf einem Hügel mit Blick auf die Mirabello Bay…
$1,12M
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Villa in Kalives, Griechenland
Villa
Kalives, Griechenland
Fläche 406 m²
Zum Verkauf Villa in Apokoronas. Auf einem Grundstück von 4300 qm Villa zu verkaufen mit ein…
$3,73M
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 307 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 307 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
Preis auf Anfrage
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 400 m²
Zum Verkauf Villa von 400 qm in Kreta. Es gibt: einen Kamin. Die Besitzer werden die Möbel m…
$1,95M
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Villa in Kalathas, Griechenland
Villa
Kalathas, Griechenland
Fläche 250 m²
Moderne Luxusvilla in Agios Onoufrios – Erleben Sie die Essenz der Raffinierten Leben In ein…
$1,74M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
Verkauf: Luxuriöse 3-stöckige Villa in Heraklion, Kreta (156m2) – Atemberaubendes Meer & Ber…
$1,12M
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Villa in Perivolia, Griechenland
Villa
Perivolia, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 350 m²
Verkauf: Luxus Dreistöckige Villa in Galatas, Chania Eine einmalige Gelegenheit für dauerha…
$1,60M
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 275 m²
Zum Verkauf 275 qm Villa mit einer zusätzlichen 70 qm geschlossenen Garagenfläche, auf einem…
$2,17M
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Villa in Provinz Rethymnon, Griechenland
Villa
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 172 m²
Verkauf: Luxusvilla mit privatem Pool & Panorama Ansichten – Rethymno, Kreta Entdecken Sie e…
$536,208
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Villa in Epano Elounda, Griechenland
Villa
Epano Elounda, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 280 Quadratmetern auf Kreta. Der Keller besteht aus einem…
$1,42M
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Villa in Sfaka, Griechenland
Villa
Sfaka, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 440 m²
Zu verkaufen Luxus Villa 440sq.m mit einem Grundstück von 5000sq.m im Osten Kretas. Die Vill…
$3,29M
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Villa in Ierapetra, Griechenland
Villa
Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 312 m²
Zu verkaufen schöne freistehende Villa an der Südwestküste Kretas, 2 km von der Stadt und de…
$742,667
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Villa in Region Kreta, Griechenland
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Region Kreta, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Luxusvilla zum Verkauf in Gournes Temenos, Heraklion Zum Verkauf: eine Luxusvilla mit einer …
$921,539
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Villa 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$998,135
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 582 m²
Zum Verkauf eine Wohnanlage bestehend aus 3 Maisonetten von 582 qm je in einem Grundstück vo…
$2,36M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 200 m²
Zu verkaufen - Moderne Villa mit 6 Schlafzimmern mit privatem Pool in Agriana, Hersonissos I…
$1,77M
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Villa in Provinz Festos, Griechenland
Villa
Provinz Festos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 109 m²
🏡 Residence A6 – Aelia Ammoudara Residenzen in Agios Nikolaos, Kreta, Griechenland. Moderne …
$680,351
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
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Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 120 qm in Kreta. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, einem…
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Villa in Milatos, Griechenland
Villa
Milatos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 192 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 192 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küche,…
$447,489
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