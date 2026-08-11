Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Pylaia - Chortiatis
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland

;
Panorama Municipal Unit
11
Pylaia Municipal Unit
5
16 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 252 m²
Property Code: HPS5470 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 930.000 . This 252 sq. m. …
$1,07M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Property Code: HPS5399 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.580.000 . This 450 sq. m.…
$1,82M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Property Code: HPS4527 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.200.000 . This 300 sq. m.…
$1,38M
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 340 m²
Property Code: HPS5725 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.300.000 . This 340 sq. m…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 800 m²
Property Code: HPS4918 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.400.000 . This 800 sq. m…
$1,61M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 295 m²
Property Code: HPS5476 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.050.000 . This 295 sq. m.…
$1,21M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Property Code: HPS5277 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.200.000 . This 330 sq. m…
$1,38M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Property Code: HPS5785 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.350.000 . This 200.00 sq…
$1,55M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 295 m²
Property Code: HPS5475 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.150.000 . This 295 sq. m.…
$1,32M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 470 m²
Objekt-Code: HPS5699 - Villa FOR SALE in Panorama Center für € 1.200.000 . Diese 470 m2 groß…
$1,38M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 252 m²
Property Code: HPS5471 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 790.000 . This 252 sq. m. …
$909,174
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 040 m²
Immobiliencode: HPS176 - Villa ZU VERKAUFEN in Panorama Palios Oikismos Panoramatos für € 2.…
$3,80M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 370 m²
Property Code: HPS5300 - Villa FOR SALE in Panorama Synoikismos Nomou 751 for € 1.750.000 .…
$2,01M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 375 m²
Property Code: HPS5396 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.350.000 . This 375 sq. m.…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 900 m²
Objekt-Code: HPS2531 - Villa zum Verkauf in Panorama Palios Oikismos Panoramatos für € 7.000…
$8,06M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Property Code: HPS5260 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.800.000 . This 320 sq. m…
$2,07M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen