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Villen in Attika, Griechenland

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
13
Municipality of Saronikos
17
Municipality of Troizinia Methana
11
Municipal Unit of Troizinia
11
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124 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Etagenzahl 2
Entdecken Sie Ihren Traum Zuhause an der Ägäis!Das Hotel liegt 40 km vom Herzen von Athen un…
$6,98M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 340 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 340 qm. in Attika. Die Villa besteht aus Von den Fenstern…
$1,13M
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Villa in Municipality of Megara, Griechenland
Villa
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 380 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$708,425
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Villa in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Villa
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 700 m²
Eine Oase der Stille und Luxus im Herzen von Anavyssos Im Herzen von Anavyssos bietet diese…
$3,72M
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Villa in Region Attika, Griechenland
Villa
Region Attika, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 300 qm in Attika. Der Untergeschoss besteht aus einem Abs…
$1,12M
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Villa in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 386 m²
Zum Verkauf Villa von 386 qm in Athen. Ein herrlicher Blick auf den Berg öffnet sich aus den…
$1,89M
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Villa in Anavyssos, Griechenland
Villa
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 300 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer …
$1,77M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
Verkauf 2-stöckige Villa mit 160 qm in Athen. 1. Stock besteht aus Wohnzimmer mit Küche, ein…
$1,18M
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Villa in Region Attika, Griechenland
Villa
Region Attika, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 500 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Sch…
$2,95M
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Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 420 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 420 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$1,83M
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Villa in Limenas Markopoulou, Griechenland
Villa
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 450 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schla…
$1,53M
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Villa in Region Attika, Griechenland
Villa
Region Attika, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 837 m²
Verkauf 5-stöckige Villa von 837 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, e…
$4,13M
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Villa in Municipality of Ilion, Griechenland
Villa
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 52 m²
In der pulsierenden und grünen Nachbarschaft von Ilion, Curve Project, bietet Curve Park 6 e…
$286,006
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Villa in Galatas, Griechenland
Villa
Galatas, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 450 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss best…
$3,07M
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Villa in Municipality of Pallini, Griechenland
Villa
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 550 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 550 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellra…
$1,53M
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Villa in Koropi, Griechenland
Villa
Koropi, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 425 m²
Koropi ( Agios Dimitrios Strand ) Erasmos Real Estate empfiehlt eine Villa von 425qm. auf ei…
$2,10M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 409 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 409 qm in Attica. Der Keller besteht aus einem Badezimmer,…
$2,10M
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Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 700 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 700 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,42M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$1,83M
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Villa in Municipality of Dionysos, Griechenland
Villa
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 710 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckige Villa von 710 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafz…
$2,60M
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Villa in Region Attika, Griechenland
Villa
Region Attika, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 360 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, e…
$897,339
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 384 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 384 Quadratmetern in Attica. Die erste Etage besteht aus ei…
$1,60M
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Villa in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 640 m²
Eine einzigartige Villa steht in einer prestigeträchtigen Gegend im Norden von Athen zum Ver…
$14,76M
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Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 160 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Abstel…
$2,48M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 440 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckige Villa von 440 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Sch…
$4,84M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 530 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 530 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$1,69M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 199 m²
Zum Verkauf Villa von 199 qm im Zentrum Griechenlands. Extras mit der Unterkunft: Parkplatz,…
$1,94M
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Villa in Rafina, Griechenland
Villa
Rafina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 220 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellrau…
$554,933
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Villa in Anavyssos, Griechenland
Villa
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 450 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Wohnz…
$2,13M
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Villa in Anavyssos, Griechenland
Villa
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 380 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$2,36M
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