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Villen in Municipality of Lavreotiki, Griechenland

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Municipal Unit of Keratea
5
Keratea
5
6 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Lavreotiki, Griechenland
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Villa
Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Etagenzahl 2
Entdecken Sie Ihren Traum Zuhause an der Ägäis!Das Hotel liegt 40 km vom Herzen von Athen un…
$6,98M
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Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 700 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 700 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,42M
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Villa in Keratea, Griechenland
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Keratea, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 600 m²
Es ist eine 3 -stöckige Villa von 600 qm zum Verkauf vorgesehen. in Attika. Der erste Stock …
$3,09M
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Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Fläche 347 m²
🏡 Luxuriöses Steinhaus 347 m2 mit Panoramablick – Keratea Sakka In der üppigen und ruhigen …
$1,24M
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Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Fläche 600 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 600 qm in Attica. Das Kellergeschoss besteht aus 2 Schlafzi…
$1,54M
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Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 330 m²
----------------------- Eine luxuriöse Oase der Stille im Herzen von Anavyssos Willkommen i…
$826,496
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Immobilienangaben in Municipality of Lavreotiki, Griechenland

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