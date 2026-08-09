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Villen in Gemeinde Polygyros, Griechenland

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28 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Polygyros, Griechenland
Villa 3 zimmer
Polygyros, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Dieses freistehende Haus in Chalkidiki bietet einen atemberaubenden offenen Blick in einer r…
$184,534
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Villa in Polygyros, Griechenland
Villa
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 298 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 298 qm in Chalkidiki. Das Untergeschoss besteht aus einem …
$590,354
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Villa 9 zimmer in Metamorfosi, Griechenland
Villa 9 zimmer
Metamorfosi, Griechenland
Zimmer 9
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Stockwerk -1/-1
Schönes freistehendes Haus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr schönen Ort in S…
$626,505
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Villa in Ormylia, Griechenland
Villa
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 300 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Untergeschoss besteht …
$2,13M
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Villa 4 zimmer in Polygyros, Griechenland
Villa 4 zimmer
Polygyros, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk -1/-1
Vorstellung dieser schönen Maisonette in Chalkidiki mit herrlicher Aussicht. Das Anwesen ist…
$279,080
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Villa 4 zimmer in Gerakini, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gerakini, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Stockwerk -1/-1
Erleben Sie die Schönheit von Chalkidiki in dieser charmanten Maisonette. Genießen Sie einen…
$346,725
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Metamorfosi, Griechenland
Villa 3 zimmer
Metamorfosi, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Einführung eines atemberaubenden renovierten Einfamilienhauses in Chalkidiki, Sithonia. Geni…
$330,339
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Villa 6 zimmer in Psakoudia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Psakoudia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 378 m²
Stockwerk -2/-2
Schönes freistehendes Haus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr schönen Ort in S…
$854,325
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Villa 5 zimmer in Metamorfosi, Griechenland
Villa 5 zimmer
Metamorfosi, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 302 m²
Stockwerk -2/-2
Entfliehen Sie Ihrem eigenen Stück Paradies in Chalkidiki mit diesem schönen freistehenden H…
$1,14M
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Halkidiki Properties
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Villa in Polygyros, Griechenland
Villa
Polygyros, Griechenland
Fläche 500 m²
Verkauf 5-stöckige Villa von 500 qm in Chalkidiki. Es gibt: einen Kamin. Die Besitzer werden…
$1,77M
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Villa 4 zimmer in Metamorfosi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Metamorfosi, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Stockwerk -2/-2
Einführung des Inbegriffs von Luxus leben in Halkidiki, Griechenland - eine atemberaubende f…
$1,82M
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Villa 3 zimmer in Taxiarchis, Griechenland
Villa 3 zimmer
Taxiarchis, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Einführung einer fantastischen Gelegenheit, ein freistehendes Haus in der schönen Region von…
$85,433
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Villa 10 zimmer in Polygyros, Griechenland
Villa 10 zimmer
Polygyros, Griechenland
Zimmer 10
Fläche 500 m²
Etagenzahl 4
Details  Number of floors in the building: 6 Beach: sandy Number of rooms: 10: 8 bedrooms, 2…
$1,75M
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Villa 3 zimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Villa 3 zimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Entdecken Sie diese charmante Maisonette in Halkidiki, Griechenland, in gutem Zustand mit he…
$512,595
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Villa in Gerakini, Griechenland
Villa
Gerakini, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 800 m²
Property Code: HPS5261 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for € 5.000.000 . This 800 sq…
$5,75M
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Villa 4 zimmer in Gerakini, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gerakini, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk -1/-1
Dieses renovierte Maisonette befindet sich in der wunderschönen Region von Halkidiki, Griech…
$427,628
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Halkidiki Properties
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Villa in Polygyros, Griechenland
Villa
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 200 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Erdgeschoss besteht au…
$2,83M
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Villa in Vatopedi, Griechenland
Villa
Vatopedi, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Objekt-Code: HPS142 - Villa FOR SALE in Ormilia Vatopedi für € 1.490.000 . Diese 320.00 m2 m…
$1,74M
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Villa 6 zimmer in Metamorfosi, Griechenland
Villa 6 zimmer
Metamorfosi, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Einzigartiges Einfamilienhaus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr schönen Ort i…
$569,550
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Villa 5 zimmer in Polygyros, Griechenland
Villa 5 zimmer
Polygyros, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Schönes freistehendes Haus an einem bemerkenswerten Ort in Poligiros, im kleinen Paradies vo…
$222,125
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Halkidiki Properties
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Villa in Polygyros, Griechenland
Villa
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 252 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 252 qm in Sithonia, Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus ei…
$684,811
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Villa 2 zimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Villa 2 zimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Das Hotel liegt in Halkidiki, Griechenland, bietet diese im Baumaisonette die perfekte Geleg…
$263,132
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Halkidiki Properties
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Villa 2 zimmer in Taxiarchis, Griechenland
Villa 2 zimmer
Taxiarchis, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Einführung einer charmanten Maisonette in Halkidiki, Griechenland, bietet eine schöne Bergan…
$205,038
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Halkidiki Properties
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Villa in Gerakini, Griechenland
Villa
Gerakini, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Property Code: HPS3095 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for € 1.500.000 . This 450 sq…
$1,73M
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Villa 2 zimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Villa 2 zimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Einführung einer atemberaubenden im Bau maisonette in der schönen Gegend von Halkidiki, Grie…
$330,339
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Halkidiki Properties
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Villa 2 zimmer in Gerakini, Griechenland
Villa 2 zimmer
Gerakini, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Stockwerk -1/-1
Einführung dieses exquisiten Einfamilienhaus in der malerischen Region von Halkidiki, Griech…
$187,952
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Halkidiki Properties
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Villa 2 zimmer in Psakoudia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Psakoudia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk -1/-1
Erleben Sie die ultimative Strandpromenade in Chalkidiki, Griechenland mit dieser atemberaub…
$312,053
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Villa 14 zimmer in Gemeinde Polygyros, Griechenland
Villa 14 zimmer
Gemeinde Polygyros, Griechenland
Zimmer 14
Schlafräume 9
Etagenzahl 4
Description For sale 4-storey villa with an area of 805 sq.m. in Chalkidiki. The ground floo…
$2,09M
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Immobilienangaben in Gemeinde Polygyros, Griechenland

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