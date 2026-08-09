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Villen in Peloponnes, Westgriechenland und Ionische Inseln, Griechenland

;
Korfu
3
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
40
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
20
Municipal Unit of Loutraki Perachora
20
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155 immobilienobjekte total found
Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Auf dem Hügel über dem weltberühmten Kathisma Beach gelegen, bietet diese außergewöhnliche L…
$1,73M
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Villa in Doukades, Griechenland
Villa
Doukades, Griechenland
Fläche 485 m²
Villa zum Verkauf von 485 qm auf der Insel Korfu. Von den Fenstern aus kann man das Meer, di…
$1,73M
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Villa in Perachora, Griechenland
Villa
Perachora, Griechenland
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 300 qm. auf der Halbinsel Peloponnes. Der Keller besteht a…
$979,135
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Villa in Kontokali, Griechenland
Villa
Kontokali, Griechenland
Fläche 230 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 230 qm. auf der Insel Korfu. Der erste Stock besteht aus e…
$1,50M
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Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Auf dem Hügel über dem weltberühmten Kathisma Beach gelegen, bietet diese außergewöhnliche L…
$1,73M
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Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Auf dem Hügel über dem weltberühmten Kathisma Beach gelegen, bietet diese außergewöhnliche L…
$1,71M
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Villa 6 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
In einer der begehrtesten Gegenden von Loutraki, nur 700 Meter vom Meer entfernt, wird ein a…
$637,618
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Villa in Nerantza, Griechenland
Villa
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 500 qm in Peloponnes. Villa besteht aus 5 Schlafzimmern, 3…
$2,31M
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Villa in Kontokali, Griechenland
Villa
Kontokali, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 280 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 280 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus 2 Schlafzi…
Preis auf Anfrage
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Villa in Sinarades, Griechenland
Villa
Sinarades, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 181 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 181 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$2,36M
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Villa in Kamara, Griechenland
Villa
Kamara, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 290 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 290 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$1,65M
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Villa in Portocheli, Griechenland
Villa
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
2-stöckige Villa von 300 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 3 Sc…
$2,36M
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Villa in Municipality of Patras, Griechenland
Villa
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 400 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$755,654
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Villa 4 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Villa 4 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
Luxury Villa for sale 135 sq.m. on a 1342 sq.m. Plot This exceptional residence combines el…
$521,413
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Villa in Gouvia, Griechenland
Villa
Gouvia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 270 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$1,12M
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Villa in Ermones, Griechenland
Villa
Ermones, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Property Code: HPS5601 - Villa FOR SALE in Corfu Pareli for € 850.000 . This 350 sq. m. fur…
$978,225
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Villa in Isthmia, Griechenland
Villa
Isthmia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 605 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 605 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$2,95M
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Villa in Kentroma, Griechenland
Villa
Kentroma, Griechenland
Fläche 650 m²
Ultra-Luxury Seafront Villa von 650 qm mit Panoramablick auf das Meer in Agni Bereich, Nord-…
Preis auf Anfrage
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Villa in Thermisia, Griechenland
Villa
Thermisia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 500 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss bes…
$1,77M
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Villa in Agios Ioannis, Griechenland
Villa
Agios Ioannis, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 330 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 330 qm auf der Insel Korfu. Halbgeschoss besteht aus einem …
$661,197
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Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Fläche 350 m²
----------------------- Einführung: Entdecken Sie die ultimative Ruhe und traditionellen Cha…
$944,567
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Villa in Portocheli, Griechenland
Villa
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
2-stöckige Villa von 300 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 3 Sc…
$3,07M
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Villa in Perachora, Griechenland
Villa
Perachora, Griechenland
Fläche 500 m²
----------------------- Einleitung: Entdecken Sie die ultimative Ruhe und Luxus in dieser ei…
$3,54M
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Villa in Perachora, Griechenland
Villa
Perachora, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 500 m²
Zum Verkauf angeboten ein Komplex bestehend aus drei autonomen Villen mit einer Gesamtfläche…
$1,77M
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Villa in Kassiopi, Griechenland
Villa
Kassiopi, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
Property Code: HPS5626 - Villa FOR SALE in Corfu Kassiopi for € 3.100.000 . This 420 sq. m.…
$3,57M
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Villa in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Villa
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 457 m²
Property Code: HPS5622 - Villa FOR SALE in Corfu Faiakes for € 1.100.000 . This 457 sq. m. …
$1,27M
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Villa in Kamara, Griechenland
Villa
Kamara, Griechenland
Fläche 147 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 147 qm. auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht aus 2…
$550,740
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Villa 5 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
- Neubau Haus 181m2 mit herrlichem Panoramablick auf das Meer- Was? An einem sehr schönen St…
$913,990
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Villa in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Villa
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 188 m²
Zu verkaufen 1 -stöckige Villa von 188 Quadratmetern auf der Insel Korfu. besteht aus 5 Schl…
$1,59M
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Villa in Portocheli, Griechenland
Villa
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
2-stöckige Villa von 300 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 4 Sc…
$2,13M
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Immobilienangaben in Peloponnes, Westgriechenland und Ionische Inseln, Griechenland

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