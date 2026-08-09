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Villen in Dion Olympos Municipality, Griechenland

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Villa in Platamonas, Griechenland
Villa
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
Im Bau befindliche 5-stöckige Villa von 500 Quadratmetern an der Olympischen Küste zu verkau…
$941,901
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Villa in Litochoro, Griechenland
Villa
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 300 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus e…
$885,531
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Villa in Platamonas, Griechenland
Villa
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 335 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 335 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgeschoss besteht a…
$495,898
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Immobilienangaben in Dion Olympos Municipality, Griechenland

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