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Villen in Gemeinde Sithonia, Griechenland

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Gemeindebezirk Sithonia
93
Nikiti
29
Neos Marmaras
12
Toroni Municipal Unit
11
104 immobilienobjekte total found
Villa in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 260 m²
Zu verkaufen verfallene Wohnungen, 3-stöckige Villa mit einer Fläche von 260 qm. auf der Hal…
$1,27M
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Grekodom Development
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Villa in Toroni, Griechenland
Villa
Toroni, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 309 m²
Property Code: HPS4692 - Villa FOR SALE in Toroni Center for € 1.200.000 . This 309.00 sq. …
$1,38M
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Villa 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine Villa mit 198 m² in Nikiti auf der Halbinsel Sithonia (Chalkidiki). …
$633,183
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Neos Marmaras, Griechenland
Villa
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Objekt-Code: HPS5809 - Villa zum Verkauf in Sithonia Neos Marmaras für € 2.300.000 . Diese 2…
$2,65M
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Villa 4 zimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Villa 4 zimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Lassen Sie Luxus leben in diesem neu gebauten Einfamilienhaus in Halkidiki, Griechenland. Ge…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Stockwerk -2/-2
In der atemberaubenden Region von Halkidiki bietet diese schöne Maisonette eine einzigartige…
$318,948
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Halkidiki Properties
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TekceTekce
Villa 3 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Schönes freistehendes Haus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort i…
$968,235
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Halkidiki Properties
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Villa in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 700 m²
Zum Verkauf eine Villa im Bau, in der malerischsten Ort Sithonia. Das Anwesen verfügt über e…
$4,13M
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Grekodom Development
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Villa 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Einführung einer charmanten Maisonette in gutem Zustand, in Sithonia, Chalkidiki. Diese Unte…
$398,685
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Halkidiki Properties
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Villa 2 zimmer in Toroni, Griechenland
Villa 2 zimmer
Toroni, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Unique maisonette Vor dem Meer, an einem sehr schönen Ort in Sithonia, im Herzen von Halkidi…
$284,775
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Einzigartiges Einfamilienhaus Vor dem Meer, an einem bemerkenswerten Ort in Sithonia, im kle…
$2,28M
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Halkidiki Properties
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Villa in Sarti, Griechenland
Villa
Sarti, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 175 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 175 qm in Sithonia, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,16M
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Grekodom Development
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Villa 6 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Dieses freistehende Haus in einer schönen Gegend von Halkidiki, Griechenland, ist in gutem Z…
$717,633
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Halkidiki Properties
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Villa 8 zimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Villa 8 zimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 670 m²
Stockwerk -1/-1
Dieses atemberaubende Einfamilienhaus in Chalkidiki, Griechenland, bietet einen atemberauben…
$2,85M
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Halkidiki Properties
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 313 m²
Objekt-Code: HPS4690 - Villa zum Verkauf in Sithonia Agios Nikolaos für € 725.000 . Diese 31…
$844,716
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Villa in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Property Code: HPS5555 - Villa FOR SALE in Sithonia Elia for € 20.000.000 . This 600 sq. m.…
$23,02M
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Villa 5 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Stockwerk -1/-1
Willkommen in diesem atemberaubenden renovierten Einfamilienhaus in Chalkidiki, Griechenland…
$968,235
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Halkidiki Properties
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Villa in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Objekt-Code: HPS3201 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti für € 2.000.000 . Diese 210 m2 möbl…
$2,30M
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Villa in Ormos Panagias, Griechenland
Villa
Ormos Panagias, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Willkommen in diesem atemberaubenden Einfamilienhaus derzeit im Bau in Halkidiki, Griechenla…
$364,512
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Halkidiki Properties
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Villa 7 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 7 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villa mit 300 m² in Sithonia – Komfort, Eleganz und herrlicher Ausblick. Zum Verk…
$1,46M
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Villa in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Property Code: HPS5055 - Villa FOR SALE in Sithonia Elia for € 550.000 . This 180.00 sq. m.…
$632,969
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Villa in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 189 m²
Property Code: HPS4871 - Villa FOR SALE in Sithonia Vourvourou for € 2.650.000 . This 189 s…
$3,05M
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Villa 5 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Stockwerk -1/-1
Einführung einer atemberaubenden Villa zum Verkauf in Halkidiki, Griechenland. Dieses luxuri…
$1,31M
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk -1/-1
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in dieser neu gebauten Maisonette in Halkidiki, Griech…
$239,211
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Einführung der perfekten Gelegenheit, ein gutes Einfamilienhaus in einem Komplex in Chalkidi…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Willkommen in dieser schönen Maisonette in Halkidiki, Griechenland, nur 5 Gehminuten vom Mee…
$1,08M
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Diese schöne Maisonette-Eigenschaft befindet sich in der malerischen Region von Halkidiki, G…
$225,371
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Halkidiki Properties
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Villa 5 zimmer in Toroni, Griechenland
Villa 5 zimmer
Toroni, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Einführung eines atemberaubenden Einfamilienhauses in Halkidiki, Sithonia, derzeit im Bau. D…
$467,031
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Villa 3 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Eingebettet in der atemberaubenden Region von Halkidiki bietet dieses neu erbaute Einfamilie…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Villa 7 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 7 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 200 m²
Einführung einer schönen Immobilie in der schönen Region Halkidiki, Griechenland. Dieses fre…
$854,325
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Halkidiki Properties
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Immobilienangaben in Gemeinde Sithonia, Griechenland

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mit Terrasse
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