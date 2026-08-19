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Villen in Municipal Unit of Kranidi, Griechenland

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15 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 292 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 292 qm in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Erdgeschoss beste…
$1,65M
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Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Fläche 350 m²
----------------------- Einführung: Entdecken Sie die ultimative Ruhe und traditionellen Cha…
$944,567
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Villa in Portocheli, Griechenland
Villa
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Verkauf unter Bau 2-stöckige Villa von 200 qm in Eastern Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus…
$1,06M
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Portocheli, Griechenland
Villa
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 400 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss bes…
$5,31M
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Villa in Portocheli, Griechenland
Villa
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
2-stöckige Villa von 300 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 3 Sc…
$2,36M
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Villa in Kranidi, Griechenland
Villa
Kranidi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
----------------------- Eine Haven von Stille und Luxus in Porto Heli Willkommen in einem A…
$1,52M
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Villa in Portocheli, Griechenland
Villa
Portocheli, Griechenland
Fläche 964 m²
Hier ist die englische Übersetzung: Verkauf: 4-Story Villa (964 qm) in Porto Heli, Peloponne…
$4,66M
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Villa 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 306 m²
Property Code: 1912 - House FOR SALE in Kranidi Agios Aimilianos for €780.000. This 306 sq. …
$1,25M
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Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 650 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 650 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht …
$2,36M
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Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 1 100 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 1100 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss be…
Preis auf Anfrage
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Villa in Portocheli, Griechenland
Villa
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
2-stöckige Villa von 300 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 3 Sc…
$3,07M
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Villa in Kranidi, Griechenland
Villa
Kranidi, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 480 m²
2-stöckige Villa von 480 m2 in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 8 Sc…
Preis auf Anfrage
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Villa in Portocheli, Griechenland
Villa
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
2-stöckige Villa von 300 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 4 Sc…
$2,13M
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Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 280 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 280 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss bes…
$1,88M
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Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
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Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 280 m²
$1,80M
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Kranidi, Griechenland

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