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Villen in Vari Municipal Unit, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 370 m²
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 370 Quadratmetern in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus W…
$14,76M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 440 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckige Villa von 440 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Sch…
$4,84M
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Immobilienangaben in Vari Municipal Unit, Griechenland

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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