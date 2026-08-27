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Villen in Katerini, Griechenland

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6 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Paralia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Paralia, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen: Eine atemberaubende Strandvilla in Nordgriechenland, gelegen im wunderschönen …
$641 147
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Villa in Peristasi, Griechenland
Villa
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 400 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgeschoss besteht a…
$649 390
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Villa in Korinos, Griechenland
Villa
Korinos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 450 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus e…
$531 319
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Villa in Katerini, Griechenland
Villa
Katerini, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 500 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgescho…
$380 535
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Villa in Katerini, Griechenland
Villa
Katerini, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 697 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 697 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus …
$1,00M
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Villa in Peristasi, Griechenland
Villa
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 170 m²
Zu verkaufen im Bau 2 -stöckige Villa von 170 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgeschoss b…
$152 386
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Immobilienangaben in Katerini, Griechenland

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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