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Villen in Municipality of Athens, Griechenland

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Villa 5 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 1 823 m²
Eine wunderschöne Villa mit einem Swimmingpool am Ägäis!Die Gegend heißt Athen Monaco und ei…
$17,46M
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