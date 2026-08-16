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Villen in Thermi Municipality, Griechenland

;
Thermi
14
18 immobilienobjekte total found
Villa in Kardia, Griechenland
Villa
Kardia, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 408 m²
Property Code: HPS5141 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 750.000 . This 408.00 sq.…
$863,139
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 387 m²
Diese luxuriöse Immobilie befindet sich in einer sicheren und exklusiven Wohnanlage mit Zuga…
$941,061
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Villa in Thermi, Griechenland
Villa
Thermi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 785 m²
Ein Grundstück von 2 Hektar, bestehend aus 2 Gebäuden, die insgesamt 785m2 (ein 640 m2 Haupt…
$3,42M
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Villa in Tagarades, Griechenland
Villa
Tagarades, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 600 m²
Immobiliencode: HPS2768 - Villa ZU VERKAUFEN in Thermi Tagarades für 2.800.000 €. Diese 600 …
$3,22M
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Villa in Neo Rysio, Griechenland
Villa
Neo Rysio, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 610 m²
Property Code: HPS5140 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 550.000 . This 610.00 sq.…
$632,969
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Villa in Thermi, Griechenland
Villa
Thermi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 800 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 450 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$755,654
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 640 m²
Property Code: HPS4872 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 3.300.000 . This 640 sq. m. …
$3,80M
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Villa in Thermi, Griechenland
Villa
Thermi, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 480 m²
Property Code: HPS5139 - Villa FOR SALE in Thermi Nea Raidestos for € 1.100.000 . This 480 …
$1,27M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 200 m²
Immobiliencode: HPS2743 - Villa ZU VERKAUFEN in Panorama Palios Oikismos Panoramatos für € 2…
$3,80M
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Villa in Thermi, Griechenland
Villa
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckige Villa von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschos…
$2,13M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Property Code: HPS5114 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 580.000 . This 300.00 sq. m.…
$667,495
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Villa 5 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 370 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen: eine exklusive Residenz in Thermi, einem angesehenen Vorort von Thessaloniki, …
$861,291
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Villa in Kardia, Griechenland
Villa
Kardia, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Property Code: HPS5262 - Villa FOR SALE in Mikra Kardia for € 3.200.000 . This 480 sq. m. f…
$3,68M
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Villa in Thermi, Griechenland
Villa
Thermi, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Zum Verkauf steht eine moderne Immobilie mit einer Gesamtfläche von 450 m², erbaut im Jahr 2…
$4,06M
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Villa in Trilofos, Griechenland
Villa
Trilofos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 498 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: Diese atemberaubende Villa in Trilofos bietet einen luxuriösen Lebensstil mit s…
$1,14M
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Villa in Thermi, Griechenland
Villa
Thermi, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Immobiliencode: HPS2822 - Villa ZU VERKAUFEN in Thermi-Tagaraden für € 520.000. Diese 220 qm…
$644,477
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Villa in Trilofos, Griechenland
Villa
Trilofos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 380 m²
Property Code: HPS3731 - Villa FOR SALE in Mikra Trilofo for € 800.000 . This 380 sq. m. fu…
$920,682
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Villa in Thermi, Griechenland
Villa
Thermi, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 600 m²
Zu verkaufen 5 -stöckige Villa von 600 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Der U…
$3,31M
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Immobilienangaben in Thermi Municipality, Griechenland

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