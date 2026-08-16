Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Ostattika
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

;
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
170
Municipality of Saronikos
64
Vari Municipal Unit
60
Municipality of Marathonas
39
Zeig mehr
527 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Etagenzahl 2
Entdecken Sie Ihren Traum Zuhause an der Ägäis!Das Hotel liegt 40 km vom Herzen von Athen un…
$6,98M
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Wunderschön renoviert Meerblick 85 qm Penthouse auf der 4. Etage, mit atemberaubendem Meerbl…
$635,713
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/3
Dieses komplett renovierte 104 qm große Apartment befindet sich im 2. Stock in einer ruhigen…
$629,270
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Reihenhaus in Rafina, Griechenland
Reihenhaus
Rafina, Griechenland
Fläche 105 m²
Haus zu verkaufen von 105 qm in Attica. Das Stadthaus befindet sich auf 3 Ebenen. Die erste …
$359,100
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Municipality of Pallini, Griechenland
Villa
Municipality of Pallini, Griechenland
Fläche 462 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 462 qm in Attica. Ein Blick auf das Meer, den Berg, der Wal…
$743,846
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung in Anavyssos, Griechenland
Wohnung
Anavyssos, Griechenland
Fläche 78 m²
Zu verkaufen Wohnung von 78 qm in Attica. Wohnung hat Inneneinrichtung. Die Besitzer werden …
$212,528
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 184 m²
Voula südlich von Athen Nea Kalymnos Bereich: Baumaisonette 184 m2 3.-4. Stock, auf einem Gr…
$1,55M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Skala Oropou, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Skala Oropou, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Zu verkaufen Wohnung von 65 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$160,576
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Markopoulo, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Markopoulo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 120 Quadratmetern in Attika. Der Untergeschoss besteht au…
$247,949
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Municipality of Pallini, Griechenland
Villa
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 550 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 550 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellra…
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 450 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$1,30M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Dionysos, Griechenland
Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm in Attica. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrlicher Blic…
$472,283
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Lavrio, Griechenland
Reihenhaus
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Maisonette von 120 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Unt…
$295,177
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Afidnes, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Afidnes, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 440 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus -- East Attica: Afidnes (Kiourka) - 440 m2, 6 Schlafzimmer, 2 Badezi…
$250,554
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 120 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wo…
$1,18M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 1 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 46 m²
Zu verkaufen Wohnung von 46 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$295,177
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 213 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 213 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$1,59M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Markopoulo, Griechenland
Ferienhaus
Markopoulo, Griechenland
Fläche 201 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus von 201 qm in Attica. Die erste Etage besteht aus 2 Schla…
$548,431
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Varkiza südlich von Athen, im Zentrum der Gemeinde, 2.-3. Stock Maisonette und Studio 50 m2 …
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Pallini, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$752,111
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Zu verkaufen Wohnung von 76 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$212,528
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Wohnung
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Fläche 65 m²
Wohnung zum Verkauf von 65 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im ersten Stock und beste…
$239,939
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 240 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss b…
$708,425
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Objekt-Code: HPS5303 - Wohnung FOR SALE in Voula Center für € 1.000.000 . Dies 102 m2. Das A…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 4 -stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in Attika. Das Untergeschoss Das Erdges…
$826,496
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Dionysos, Griechenland
Fläche 531 m²
Verkauf Zweigeschossiges Einfamilienhaus mit einer Gesamtfläche von 531 qm. Das Haus besteht…
$755,654
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Municipality of Dionysos, Griechenland
Villa
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 648 m²
Zu verkaufen 5 -stöckige Villa von 648 Quadratmetern in Athen. Der dritte Stock besteht aus …
$1,92M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 129 m²
Zum Verkauf unter Bauwohnung von 129 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es …
$1,65M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Wohnung von 100 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$425,055
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 360 m²
Es ist eine 2 - stöckige Villa von 360 qm zum Verkauf vorgesehen. in Attika. Der erste Stock…
$822,647
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Ostattika

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen