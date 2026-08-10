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Wohnimmobilien in Vouliagmeni Municipal Unit, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Vouliagmeni, Attika, Griechenland
$1,05M
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Penthouse in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Stockwerk 5/6
Eine magische Wohnung auf 2 -Niveaus (5. und 6. Stock) in der schönsten und teuersten Gegend…
$2,97M
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Immobilienangaben in Vouliagmeni Municipal Unit, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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