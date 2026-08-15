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Wohnimmobilien in Marathon, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Marathon, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Marathon, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 480 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 480 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$602,161
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Marathon, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Marathon, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 244 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 244 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$495,898
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Marathon, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Marathon, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 200 Quadratmetern in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schla…
$649,390
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Ferienhaus in Marathon, Griechenland
Ferienhaus
Marathon, Griechenland
Fläche 184 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 184 qm in Attica. ---------------- Luxus Drei-Level Mais…
$678,907
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Villa 5 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
A truly unique property totaling 165 sqm, this residence offers a distinctive layout. The g…
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