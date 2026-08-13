Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Saronida Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Saronida Municipal Unit, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 5 000 m²
Die Villa befindet sich am Ufer des Saronischen Golfs und bietet von überall in der Umgebung…
$4,63M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Saronida Municipal Unit, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen