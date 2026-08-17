Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Lavrio
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Lavrio, Griechenland

;
häuser
5
7 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Lavrio, Griechenland
Reihenhaus
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Maisonette von 120 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Unt…
$295,177
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Lavrio, Griechenland
Reihenhaus
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Zu verkaufen Maisonette von 125 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Untergeschoss …
$613,968
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Lavrio, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
$157,324
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Lavrio, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 87 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 87 qm in Attika. Das Haus besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$366,020
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung in Lavrio, Griechenland
Wohnung
Lavrio, Griechenland
Fläche 320 m²
Zu verkaufen Wohnung von 320 qm in Attica. Wohnung hat Inneneinrichtung.
$543,126
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lavrio, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zu verkaufen Wohnung von 110 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$342,406
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Ferienhaus in Lavrio, Griechenland
Ferienhaus
Lavrio, Griechenland
Fläche 150 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 150 qm in Attica. Das Ferienhaus befindet sich im Panoram…
$153,492
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen