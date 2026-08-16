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Wohnungen in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
73
Vari Municipal Unit
21
Municipality of Pallini
17
Pallini Municipal Unit
13
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142 immobilienobjekte total found
Penthouse in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Wunderschön renoviert Meerblick 85 qm Penthouse auf der 4. Etage, mit atemberaubendem Meerbl…
$635,713
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Wohnung in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/3
Dieses komplett renovierte 104 qm große Apartment befindet sich im 2. Stock in einer ruhigen…
$629,270
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Wohnung in Anavyssos, Griechenland
Wohnung
Anavyssos, Griechenland
Fläche 78 m²
Zu verkaufen Wohnung von 78 qm in Attica. Wohnung hat Inneneinrichtung. Die Besitzer werden …
$212,528
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Skala Oropou, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Skala Oropou, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Zu verkaufen Wohnung von 65 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$160,576
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 46 m²
Zu verkaufen Wohnung von 46 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$295,177
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Zu verkaufen Wohnung von 76 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$212,528
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Wohnung in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Wohnung
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Fläche 65 m²
Wohnung zum Verkauf von 65 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im ersten Stock und beste…
$239,939
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Objekt-Code: HPS5303 - Wohnung FOR SALE in Voula Center für € 1.000.000 . Dies 102 m2. Das A…
$1,15M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 129 m²
Zum Verkauf unter Bauwohnung von 129 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es …
$1,65M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Wohnung von 100 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$425,055
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Pallini, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Objekt-Code: HPS5282 - Wohnung FOR SALE in Pallini Zentrum für € 265.000 . Dieses 64,48 m2 m…
$304,976
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$661,197
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Zu verkaufen Wohnung von 83 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$301,081
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Pallini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
Zu verkaufen Wohnung von 91 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$377,827
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Pallini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Zu verkaufen Wohnung von 82 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$289,274
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 219 m²
Zu verkaufen Wohnung von 219 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$1,42M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Wohnung von 135 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$1,00M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Zu verkaufen Wohnung von 63 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es besteh…
$360,116
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 120 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es b…
$1,32M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 67 m²
Zu verkaufen Wohnung von 67 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$454,573
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/4
Voula Private Residences Exklusive Erdgeschosswohnung mit privatem Pool Diese außergew…
$2,88M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 34 m²
Zu verkaufen Wohnung von 34 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im semi-ersten Stock. Es…
$141,685
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 133 m²
Zu verkaufen Wohnung von 133 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$991,795
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Wohnung in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 126 m²
Zu verkaufen Wohnung von 126 qm in Athen. Wohnung hat Inneneinrichtung. Es gibt: einen Kamin…
$649,390
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Zu verkaufen Wohnung von 51 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht …
$236,142
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$371,923
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1
Maisonette zum Verkauf, 1. Stock (2 Stockwerke), im Voula Bereich gelegen. Das Anwesen hat e…
$877,280
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Oropos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Oropos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 52 m²
Zu verkaufen Wohnung von 52 qm in Eastern Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im Erdgesch…
$118,071
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 52 m²
Zu verkaufen Wohnung von 52 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
Zu verkaufen Wohnung von 150 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$188,913
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Ostattika

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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