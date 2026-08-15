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Wohnimmobilien in Paiania, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Paiania, Griechenland
Reihenhaus
Paiania, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zu verkaufen Maisonette von 220 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Un…
$354,213
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Villa in Paiania, Griechenland
Villa
Paiania, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 426 m²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
$1,05M
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Reihenhaus in Paiania, Griechenland
Reihenhaus
Paiania, Griechenland
Fläche 220 m²
Zu verkaufen Maisonette von 220 Quadratmetern in Athen .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Unt…
Preis auf Anfrage
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Villa in Paiania, Griechenland
Villa
Paiania, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 480 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 480 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$2,01M
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Villa in Paiania, Griechenland
Villa
Paiania, Griechenland
Fläche 700 m²
Wir schlagen zum Verkauf eine Villa von 1965 vor, die 2014 intern und extern komplett renovi…
$1,18M
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