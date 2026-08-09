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Häuser in Split, Kroatien

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villen
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51 immobilienobjekt total found
Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 370 m²
Eine luxuriöse Villa steht zum Verkauf in einem hohen Rohbauzustand, gelegen in einer ruhige…
$2,06M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 308 m²
SCHÖNE STEINVILLA DIREKT AM WASSER IN EINZIGARTIGER LAGE, AUF EINEM RIESIGEN GRUNDSTÜCK VON …
$4,04M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
 Luxusvilla mit Pool in den Hügeln oberhalb von Split 3 km. vom Meer entfernt!Die Villa…
$1,73M
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TekceTekce
Haus 3 Schlafzimmer in Grad Split, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Auf der Suche nach dem malerischsten, atemberaubenden Blick auf die gesamte Adriaküste? Dies…
$882,487
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 494 m²
Wunderschöne moderne Luxusvilla zum Verkauf in toller Lage in der Nähe von Split! Die Gesamt…
Preis auf Anfrage
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Objektbeschreibung: Diese architektonisch außergewöhnliche Villa befindet sich in ruhiger, e…
$950,490
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Nils Ott Real Estates
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Haus 4 Schlafzimmer in Grad Split, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Standort: Split Gebaut: 2017 Meer: 10 km Stadtzentrum: 20 km Innenräume: 320 m2 Grundst…
$1,59M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Elegante moderne Villa mit Schwimmbad befindet sich in einem ruhigen Dorf Zrnovica in der Nä…
$1,57M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 180 m²
Reduziert! Alter Preis war 1.100.000 Euro, neuer Preis ist 990.000 Euro! In der malerischen …
$1,13M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Fläche 360 m²
Tolle Anlageimmobilie in erster Meereslinie in Kastel Stafilic auf großem Grundstück auf 230…
$1,50M
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Haus 4 Schlafzimmer in Grad Split, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 285 m²
Die englische Sprache ist eine kraftvolle und dynamische Form der Kommunikation, die auf der…
$1,88M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Fläche 384 m²
Objektbeschreibung: In der prestigeträchtigen Lage von Podstrana bei Split bieten wir Ihnen …
$1,92M
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Wunderschöne Villa im klassischen Stil mit Pool und Meerblick, nur 50 Meter vom Strand entfe…
$3,43M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Reduziert! Alter Preis war 2,2 Mio. Euro!Es ist eine der besten Villen, die wir in der Regio…
$2,13M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Seltene Villa mit Swimmingpool in ausgezeichneter Lage, in der ersten Reihe zum Meer in Kašt…
$2,54M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 390 m²
Eine luxuriöse Villa im Bau steht zum Verkauf in einer ruhigen und erhöhten Lage über Split,…
$1,66M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 330 m²
Außergewöhnliche moderne Villa in der Nähe von Split mit Panoramameerblick, Infinity-Pool un…
$2,86M
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Haus 5 Schlafzimmer in Grad Split, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Standort: Split Erbaut: 1962 Renoviert: 2023 Split Zentrum: 1.2 km Meer: 0,35 km Entfernung …
$3,53M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Elegante und modern eingerichtete einstöckige Villa mit Schwimmbad in ruhiger Lage oberhalb …
$743,373
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 393 m²
Supermoderne Villa mit erstaunlich fortschrittlicher Architektur, die Sie in Erstaunen verse…
$1,26M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 6
Fläche 950 m²
Objektbeschreibung: In der prestigeträchtigen Lage von Podstrana nahe dem historischen Split…
$1,83M
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Moderne Villa mit Meerblick in unmittelbarer Nähe von Split! Perfekt positioniert in einer w…
$1,60M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 930 m²
Perle von Split - 1. Reihe zum Meer - WOW-Effekt Immobilie!Diese außergewöhnliche Luxusvilla…
$7,43M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 386 m²
In einer begehrten Lage in Kaštel Stari, mit einem charmanten Meerblick, bietet diese schöne…
$1,06M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 6
Fläche 700 m²
Objektbeschreibung: In der prestigeträchtigen Lage von Podstrana bei Split befindet sich ein…
$3,54M
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Haus 6 Schlafzimmer in Grad Split, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 390 m²
Standort: Kastela Baujahr: 2016 Renoviert: 2022 Stadtzentrum: 5 km Meer: 0,85 km Entfernung …
$2,12M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 277 m²
Eine Luxusvilla in ruhiger Lage in Kaštel Novi, umgeben von Olivenhainen, Weinbergen und Lux…
$1,26M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Erstaunliche Designvilla in der Region Split, Baujahr 2018-2019! Villa ist neu, modern und 1…
$1,15M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 355 m²
Reduziert! Der frühere Preis betrug 1,5 Mio. Euro!Villa mit echten 5 Sternen und fantastisch…
$1,60M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Eine einzigartige, sehr seltene Gelegenheit, eine Villa mit Pool in Split, nur 50 Meter vom …
$1,73M
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Immobilienangaben in Split, Kroatien

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